Sanitat retalla personal d’infermeriai hores d’atenció mèdica a Fraga

El portaveu de Sanitat del PSOE a les Corts d’Aragó, Iván Carpi, va denunciar ahir les retallades que el Govern autonòmic està aplicant al centre sanitari de Fraga, on ha suprimit una infermera del torn diürn, ha retallat les hores del metge internista i les urgències les atén el metge de família de vuit del matí a les tres de la tarda.

“La sanitat al Baix Cinca està pitjor que mai”, va assenyalar el parlamentari, que va cridar l’atenció sobre la necessitat de reforçar les plantilles sanitàries a Fraga per atendre l’increment de població a l’estiu per la campanya de la fruita “en comptes de disminuir-les”.

El diputat socialista va destacar que “lamentablement no són cap sorpresa les retallades permanents de personal del Govern d’Azcón amb l’únic objectiu d’estalviar”. En aquest cas, va anotar que “s’ha eliminat una infermera del torn diürn d’hospitalització, correspondrien dos pels pacients que hi ha, i no estan cobertes totes les hores dels internistes, amb la qual cosa s’obliga els metges d’urgències a cobrir aquestes vacants”.

“S’ha promès reiteradament que s’atendria a Urgències les 24 hores, però no és així”, va indicar, i “les esperes perquè t’atengui el metge de capçalera poden arribar fins als 20-25 dies”.