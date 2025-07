La Vansa i Tuixent, sense telèfon ni internet 72 hores

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

Els veïns dels municipis de la Vansa i Fórnols i de Josa i Tuixent, a l’Alt Urgell, i els de Gósol, al Berguedà, han passat més de 72 hores sense cobertura de telefonia fixa ni mòbil ni internet de Telefónica. Els afectats, centenars d’abonats, van recuperar el servei al llarg de la tarda d’ahir, segons va informar la companyia de telecomunicacions però exigeixen solucions als talls reiterats de la xarxa. Només tenien servei, des de les cases, aquells que tenen contractats els serveis d’internet amb la companyia local Alt Urgell Fibra.

L’ajuntament de la Vansa i Fórnols va denunciar ahir la “deixadesa i abandó” que mostra “tant la companyia de telecomunicacions com el Govern”. L’alcalde, Josep Camps, va instar Telefónica a emprendre “solucions urgents” que acabin amb la situació, que qualifiquen d’“endèmica” i que es repeteix, assegura, “una mitjana de 3 a 4 dies cada mes des de fa més d’un any i mig”. Camps va qualificar la situació d’“inadmissible”. “Em consta que la presidència del consell comarcal de l’Alt Urgell està en contacte amb Telefónica i a nosaltres, els que ho patim, ningú no ens ha convocat per donar la nostra opinió. No pretenem que Telefónica corri a arreglar-ho, però sí que exigim que el Govern els obligui a donar el servei a través d’un decret llei que contempli sancions diàries per a les companyies que deixin sense servei els municipis, acusem la Generalitat de no ser capaç de pressionar les empreses, mana més el president de Telefónica que el del Govern”, va criticar.

El problema aquesta vegada està causat, segons fonts de Telefónica, “pel tall d’un cable provocat per unes obres privades dins d’una finca particular” de Cardona. “Fins a ahir al matí no va ser possible aconseguir el permís per accedir a aquesta propietat privada i els tècnics van treballar per reparar-lo amb la màxima celeritat possible”, van afegir. Les mateixes fonts van indicar que el servei va quedar restablert a la tarda i que “els nostres responsables han estat en contacte directe amb l’ajuntament per informar-lo de l’evolució”.

L’alcalde va criticar la situació “d’aïllament total en un moment amb un pla d’incendis activat com l’actual”, “si es produeix un incendi o una emergència mèdica ens resulta impossible alertar ningú”.