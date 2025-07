L’‘anguifera’ estrena el bestiari

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

El Pla d’Urgell ja compta amb un primer component del bestiari local, anomenat anguifera. Es tracta d’una anguila de dimensions gegants construïda per l’artista Erik Schmitz Coll, veí d’Ivars d’Urgell, que ha donat vida a una figura festiva inspirada en la fauna que caracteritzava històricament l’estany d’Ivars i Vila-sana.

L’obra s’ha presentat com una creació col·lectiva i ha comptat amb la col·laboració de diversos agents locals, entre els quals, l’escola del poble, la Cooperativa d’Ivars i diferents veïns, que han resultat fonamentals en l’elaboració tèxtil de la figura.

“Jo firmo l’obra, però ha estat gràcies a ells que l’hem pogut fer realitat, sobretot, perquè és principalment tèxtil, una tècnica que jo no domino”, explica Schmitz. L’artista, conegut per altres intervencions creatives a la comarca, ha dissenyat una bèstia que uneix ciència i fantasia: “Ens hem inspirat en l’espècie Anguilla anguilla, però alhora volíem una figura fantàstica que captivés l’alumnat, ja que serà aquest el que la transporti i en gaudeixi”.

La figura, de 12 metres de llarg i un metre i mig d’altura, ha estat pensada i dissenyada per ser portada per una desena de joves. A més, incorpora sistemes que llancen aigua des del cap i des de la cua, fent-la adequada per animar festes estiuenques. “És una bèstia d’aigua, i per això ha de jugar amb l’esmentat element”, remarca Schmitz.

L’elecció de materials no ha estat casual. La tela de sac, predominant en l’elaboració del nou animal fantàstic, evoca el passat rural però també la pèrdua de biodiversitat: “Ara ja no hi ha anguiles a l’estany perquè les preses n’impedeixen el pas. Aquesta bèstia és també un homenatge a allò que vam tenir.” Era tan popular aquest peix a les aigües d’Ivars i Vila-sana que no només va ser un element important en l’economia local sinó que era l’ingredient estrella del conegut arròs amb anguiles que s’havia servit a les masies que envoltaven l’estany abans de la dessecació als anys 50.

Estrena oficial

L’estrena oficial es va portar a terme amb gran expectació i entusiasme. Els nens, que van participar en el projecte des del principi, la van conduir pels carrers com a protagonistes indiscutibles d’un esdeveniment que, molt probablement, es convertirà en tradició.

La presentació de la nova bèstia del Pla d’Urgell es va fer durant la passada festa major de maig a Ivars d’Urgell i també va servir per donar a conèixer a la gegantona dedicada a la poeta Maria-Mercè Marçal, que ret homenatge a una figura clau de la literatura catalana i al feminisme i la seua elaboració es va fer en el marc d’un projecte educatiu impulsat per l’Escola Mare de Déu de l’Horta.