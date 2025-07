Troben els cadàvers dels dos banyistes desapareguts dilluns a Camarasa, dos joves de 22 i 24 anys de l’Hospitalet

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

S’han confirmat els pitjors presagis i els Bombers de la Generalitat van trobar a les 7.50 hores i a les 10.40 hores els cadàvers dels dos joves banyistes que van desaparèixer a última hora de la tarda de dilluns al riu Segre a Camarasa. Van ser trobats a uns 80 metres d’on van ser vistos per última vegada. Les víctimes són dos joves de 22 i 24 anys de l’Hospitalet de Llobregat originaris de la República Dominicana.

Havien acudit amb altres amics a l’Espai Natural Maria Rúbies, més conegut com la Platgeta. Familiars de les víctimes van acudir a la zona i van rebre atenció psicològica per part del Sistema d’Emergències Mèdiques. Al voltant de les 13.00 hores va acabar un ampli dispositiu en què van participar 75 efectius dels Bombers i els Mossos d’Esquadra.

El cap d’intervenció dels Bombers, l’inspector Jordi Martínez, va explicar que “hem estat pentinant la zona durant tota la nit amb barques, piragües, drons i bussejadors”. Sobre com van tenir lloc els fets, va comentar que “es va produir en un punt on s’han registrat diversos accidents, hi ha un remolí i és molt fàcil que se t’emporti cap a baix i se t’acabi empassant”, va indicar.

Pel que sembla, els joves es van introduïr al riu des de més amunt i anaven descendint. A la tarda hi havien acudit els Mossos d’Esquadra per la presència de nombrosos joves que feien una festa. El lloc on es va produir la desaparició està senyalitzat com un punt perillós i hi ha una corda amb boies que delimita la zona segura. L’inspector Martínez va afegir que “després d’entrar al remolí els cossos van emergir i després van tornar a submergir-se”.

Els cossos van ser trobats a uns dos metres sota de l’aigua i “amb un cert moviment molt lent”, va afegir. En tots dos casos, els bussejadors dels Bombers van senyalitzar la zona per facilitar l’accés dels submarinistes dels Mossos d’Esquadra, que es van fer càrrec de l’extracció.

L’accés a la zona recreativa va estar tancat durant tot el matí al públic. Es va reobrir cap a les 13.00 hores.

Val a recordar que el 112 va ser alertat a les 20.39 hores d’ahir i la tragèdia fins i tot hauria pogut ser més gran ja que uns altres dos banyistes, que van intentar socórrer els seus amics, van acabar sent rescatats pels Bombers.

L’any passat hi va haver un altre ofegament en aquesta zona. Va ser el 31 d’agost i va morir un veí de Barcelona de 44 anys. Els anteriors casos es remunten a l’any 2015. L’ajuntament ha dedicat recursos a millorar la seguretat.

Ampli dispositiu i menys cabal per facilitar la recerca

Els Bombers i els Mossos van desplegar un ampli dispositiu. Del primer cos, van acudir una vintena de dotacions amb especialistes del GRAE i GRAE subaquàtic, l’equip de drons de la Unitat de Mitjans Aeris i la Unitat de Comandament Mitjana. Per la seua part, els Mossos van desplegar efectius de Seguretat Ciutadana, de la Unitat d’Investigació, un helicòpter i submarinistes. El SEM va activar tres ambulàncies amb un equip de suport psicològic. Per la seua part, Protecció Civil, coordinat amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i Endesa Generació, va reduir el cabal del riu al mínim per facilitar les tasques de recerca.