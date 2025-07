Alfarràs recupera l’històric Cine Avenida després de seixanta anys

Alfarràs, la parròquia i el bisbat de Lleida han segellat un acord que torna al municipi l’emblemàtic edifici del Cine Avenida després de gairebé 60 anys. La parròquia cedeix a perpetuïtat l’edifici a l’ajuntament i posa fi a llargues negociacions entre la parròquia, el bisbat i el consistori, satisfent una reivindicació històrica dels veïns. La recuperació d’aquest espai situat al centre de la localitat permetrà convertir-lo en un centre cultural i social polivalent.

Segons l’alcalde, Joan Carles Garcia, l’immoble va ser cedit fa aproximadament sis dècades per un veí a l’església per a diversos serveis comunitaris, i ara retorna a la propietat municipal. Segons el primer edil, el municipi no disposa d’un lloc adequat per a esdeveniments socials, concerts, representacions artístiques i altres activitats comunitàries que es porten a terme en instal·lacions poc apropiades com el poliesportiu municipal.

La rehabilitació de l’antic Cine Avenida suposarà un important esforç econòmic per al consistori, segons va reconèixer el primer edil, encara que ja es treballa en la recerca de subvencions i ajuts d’altres administracions per finançar un projecte que pretén dotar l’immoble de les condicions òptimes de sonoritat, salubritat i funcionalitat.

La ubicació privilegiada de l’edifici, al costat de l’ajuntament i l’església parroquial, en reforça el caràcter estratègic per a la vida social del municipi. En aquest sentit, el primer edil va confiar que aquest espai recuperat beneficiï tant els veïns actuals com les generacions futures, consolidant-se com l’epicentre de l’activitat sociocultural d’Alfarràs en els propers anys. La firma de la donació es va fer la setmana passada.

Denuncien abocaments il·legals

El consistori ha denunciat abocaments incontrolats, l’abandó de voluminosos a la via pública o un mal ús de les papereres. Demana a la ciutadania denunciar actes incívics i vandalisme o abocaments de residus. Es recomana utilitzar correctament el servei de recollida porta a porta i la deixalleria d’Alguaire.