Balaguer examina el centre per a la seua reforma

Conèixer de primera mà les deficiències urbanístiques i socials del Centre Històric de Balaguer va ser el principal objectiu de la marxa organitzada ahir per la Paeria pels carrers del barri. La iniciativa, que va comptar amb la participació d’una cinquantena de veïns i tècnics municipals, va servir per elaborar un mapa d’indicadors que s’incorporarà al projecte de millora integral que Balaguer presentarà a la futura llei de Barris.

Durant la jornada es van dissenyar dos rutes per diferents punts del barri per detectar problemes relacionats amb la il·luminació, el mobiliari urbà, la necessitat d’ampliar les zones d’aparcament, així com la millora d’espais públics i del patrimoni urbà. A més, els veïns van poder aportar els seus suggeriments directament sobre el terreny. Aquesta actuació forma part d’una estratègia més àmplia de regeneració del centre per millorar la qualitat de vida, fomentar la cohesió social i preservar el valor patrimonial. L’alcaldessa, Lorena González, i l’edil d’Urbanisme, Guifré Ricart, van participar en la marxa per conèixer de prop els suggeriments dels veïns.