Més radars per frenar un juliol horrorós amb nou morts a les carreteres de Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Servei Català de Trànsit va anunciar ahir la posada en marxa de diverses mesures “per contenir l’accidentalitat mortal i reforçar la seguretat viària” després que en el que va de juliol han perdut la vida nou persones a les carreteres de Lleida, la mateixa xifra que en tot el primer semestre de l’any (vegeu SEGRE d’ahir). Una de les mesures és l’increment de la vigilància per part dels Mossos d’Esquadra, en “una intensificació i reforç de la presència policial en punts estratègics de la xarxa viària lleidatana”.

L’altra és la col·locació de diversos radars en remolcs. “S’instal·laran carros radar en trams especialment sensibles per controlar la velocitat i reduir conductes de risc”, va afirmar Trànsit. Aquests nous radars ofereixen més precisió en la detecció d’infraccions de velocitat.

Finalment, els plafons de missatge variable informaran de les víctimes mortals registrades aquest mes de juliol i recordaran la necessitat d’extremar la precaució. Diumenge passat, dilluns i dimarts hi va haver tres sinistres mortals a Alfés, Balaguer i Vila-sana, respectivament.

A més, Trànsit va fer una crida “a la responsabilitat de tots els conductors i es demana moderar la velocitat, evitar distraccions al volant i respectar les normes de circulació”.

Camió bolcat al Talladell

D’altra banda, un camió va bolcar ahir al matí al lateral de l’autovia A-2 a l’altura del Talladell, nucli de Tàrrega. El sinistre es va produir al quilòmetre 510 i els serveis d’emergència van rebre l’avís a les 9.23 hores. Fins al lloc es van desplaçar quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, una ambulància del SEM i diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra. Es tracta d’un camió de semiremolc que transportava lloses de formigó. Quan van arribar els serveis d’emergència, el conductor, que va resultar ferit lleu, es trobava fora de la cabina i va ser atès pel SEM. Arran de la bolcada, hi va haver una fuga d’oli i de gasoil. Els Bombers i operaris de manteniment de la via van contenir les fugues i van netejar la calçada. Els Mossos d’Esquadra es van quedar fins que va arribar una grua per retirar el vehicle.