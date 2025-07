Torrefarrera incorpora un tercer metge i amplia els espais del consultori

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El consultori mèdic de Torrefarrera ha incorporat aquest estiu un tercer metge, disposant ara de tres Unitats Bàsiques Assistencials, formada cada una per un metge i un infermer. La suma d’aquest tercer equip permetrà millorar la cobertura sanitària i reduir la pressió assistencial al municipi.

Els tres equips treballen de manera coordinada amb la llevadora, la pediatra i el fisioterapeuta i configuren un servei sanitari ampli i de qualitat. Les dos Unitats Bàsiques que hi havia fins ara havien d’atendre un total de 4.200 pacients, uns 2.100 per metge.

Amb aquesta reorganització, la càrrega per a cada metge serà d’una mitjana de 1.400 pacients, una ràtio que facilita una atenció més personalitzada i eficient.

Per fer viable aquesta ampliació de personal, l’ajuntament ha portat a terme obres al consultori, amb una inversió de 12.000 euros, que han permès habilitar dos nous despatxos: un per al nou equip mèdic i un altre per a la treballadora social, que també atén pacients al mateix centre.

L’actuació s’emmarca en el compromís de l’ajuntament per reforçar els serveis de salut i garantir una atenció pública adaptada a les necessitats de la població.