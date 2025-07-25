AIGÜES
La CHE desactiva l’emergència a Rialb després d’acabar les fuites d’aigua
Els municipis del Segre aigües avall han estat gairebé 100 dies en alerta. La Confederació creu que si s’omplís de nou el pantà l’episodi no es repetiria
La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ha aixecat l’emergència als municipis situats aigües avall de la presa de Rialb, inclosos Balaguer i Lle’acabar les filtracions d’aigua detectades el 16 d’abril. Han estat 14 setmanes, gairebé 100 dies de treballs sobre la presa amb nombrosos sondejos i segellats de filtracions que, segons l’organisme de conca, tenen l’origen en l’elevat nivell de l’aigua que ha mantingut el pantà durant tot l’any gràcies a les pluges i després d’un llarg i intens període de sequera. La presa es va inaugurar fa 25 anys i mai no havia obligat a activar l’Inuncat en fase d’emergència 1 (que implica prendre mesures per contrarestar la situació). De fet, segons la CHE, els treballs han permès concloure que la importància de les filtracions no hauria requerit la declaració de l’emergència. La filtració s’havia localitzat a prop de l’estrep esquerre de la presa i els treballs d’impermeabilització i la baixada del nivell de l’aigua han acabat amb les fuites. El pantà emmagatzemava ahir 350 hectòmetres cúbics d’aigua i estava al 86,7% de capacitat, però ha estat mesos per sobre del 95%.
En un comunicat emès ahir, la CHE va considerar que “l’aparició de surgències o filtracions al llarg de la vida d’una presa és una cosa relativament habitual” i fins i tot s’hi pot “conviure”. Tanmateix, va anunciar “un projecte que inclogui un tractament generalitzat de consolidació, impermeabilització i drenatge de la presa de Rialb, que servirà de reforç”.
400 litres per minut
Fonts consultades van afirmar que el punt exacte de la filtració, que va arribar a derivar més de 400 litres d’aigua per minut, no s’ha aconseguit localitzar, però van assegurar que si el pantà recuperés ara el nivell d’aigua de fa unes setmanes seria pràcticament impossible una nova filtració d’aquestes característiques després dels intensos treballs de segellament.
L’Albagés manté el nivell però no s’omplirà aquest estiu
� Aigües Ter Llobregat, que gestiona la infraestructura del canal principal del Segarra-Garrigues i el pantà de l’Albagés per compte de la Generalitat, manté el nivell d’aigua de l’embassament en uns 6,5 hectòmetres cúbics d’aigua per assegurar el reg a les 3.000 hectàrees aproximades de cultius que se subministren d’aquesta infraestructura. El president dels regants, Josep Maria Jové, va explicar que és un acord amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre de fa uns mesos, tot i que ara per ara es descarta omplir de l’embassament durant aquest estiu. Això contrasta amb l’acabament del procés del pla d’autoprotecció, després del qual es podia recórrer a posar en càrrega l’embassament. Els regs del Segarra-Garrigues i l’Urgell se subministren principalment de Rialb.