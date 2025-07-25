Més d’un centenar de joves col·laboren aquest estiu en la millora dels pobles de la Segarra
Dediquen entre una i tres setmanes de les vacances a tasques de manteniment i neteja dels seus pobles fomentant així el sentit de cura i responsabilitat
Un total de 114 joves participen aquest estiu en vuit camps de treball locals a la comarca de la Segarra. La majoria d’aquests camps estan organitzats per l’Oficina Jove de la Segarra a excepció dels de Cervera i Guissona, que estan gestionats directament pels seus ajuntaments. La resta de camps de treball locals han tingut lloc a Granyena de Segarra, Ivorra, Sanaüja, Sant Guim de Freixenet, Sant Ramon i Tarroja de Segarra. A més, l’Oficina Jove de la Segarra ha portat a terme un camp de treball local a Torà (Solsonès) amb onze participants.
Durant unes setmanes de l’estiu, els joves desenvolupen tasques per millorar i mantenir en bones condicions els seus pobles. En la majoria dels casos, les tasques s’han centrat a escombrar places i carrers, retirar males herbes, plantar arbres, repintar mobiliari urbà com bancs, passos de vianants o parets i millorar espais naturals. En el cas de Guissona, els participants van col·laborar en la restauració de l’skatepark, van fer tasques de manteniment al parc arqueològic i van pintar jocs infantils al terra de dos places, mentre que a Cervera van ajudar els joves del camp de treball de la Generalitat a netejar la zona del castell.
Els camps de treball locals a la Segarra van començar el passat 30 de juny i van culminar el 18 de juliol a excepció dels de Sanaüja i Ivorra que es portaran a terme durant el mes d’agost. La majoria tenen entre una i tres setmanes de durada.
Des de l’Oficina Jove de la Segarra destaquen que amb aquests camps de treball locals els joves fomenten el sentit de cura i responsabilitat cap a l’entorn. Aquestes activitats els permeten involucrar-se directament en la millora i manteniment dels seus pobles. A través d’aquestes experiències, els joves no només contribueixen a embellir i conservar l’entorn, sinó que també desenvolupen valors de respecte per la naturalesa i el patrimoni local.
Musicoteràpia i pancartes per valorar els vincles
Paral·lelament a les tasques de manteniment, en alguns dels municipis s’imparteix el taller de percussió El ritme dels vincles, amb Joan González Castellà, en què es treballen els vincles i les emocions a través de la musicoteràpia. Posteriorment, creen unes pancartes per visibilitzar la importància dels vincles en qualsevol etapa de la vida. Una vegada acabats els camps de treball local, els participants reben una recompensa. Algun municipi els obsequia amb l’abonament per la piscina municipal, mentre que d’altres han optat per una sortida a PortAventura el 3 de setembre vinent organitzada per l’Oficina Jove de la Segarra. Els monitors dels camps de treball locals són de Quàlia i del Consell Esportiu de la Segarra.