Veïns de Balaguer retraten el declivi del centre històric i demanen mesures: carrers a les fosques, cases buides i més incivisme
Pla integral per aconseguir revitalitzar aquesta zona i guanyar seguretat
La Paeria de Balaguer ha iniciat una detallada diagnosi del Centre Històric que serà la base del projecte de millora integral que optarà als ajuts de la pròxima llei de Barris. Arran de la ruta exploratòria que es va portar a terme a peu dimecres pel barri, en la qual van participar veïns i tècnics municipals, es van poder identificar les principals problemàtiques que afecten els carrers.
Entre les deficiències assenyalades destaquen la falta d’il·luminació nocturna i multitud de fanals sense cablatge, ja que en moltes zones s’ha produït robatori de material elèctric. També es van documentar voreres i paviments deteriorats, carrers estrets que impedeixen el pas de vehicles d’emergència o neteja, i zones afectades per un incivisme creixent. “Molts espais estan bruts, hi ha bosses d’escombraries acumulades i senyals d’activitats il·lícites, pudors i molèsties per soroll”, va explicar l’alcaldessa, Lorena González.
A més, es van detectar nombrosos locals comercials buits i habitatges deshabitats, la qual cosa agreuja la falta de dinamisme. Tècnics, veïns i membres de la Paeria van coincidir que serà necessari analitzar com reactivar aquests espais i fomentar l’ocupació a la zona. “Sabem que hi ha carències i deficiències, la majoria també provocades per l’incivisme d’alguns”, va reconèixer la primera edil, i “això resumeix la urgència que transmet el diagnòstic per abordar tant les causes socials com d’infraestructures”, va assenyalar.
Aquest diagnòstic se suma al desplegament del projecte Barris amb futur, promogut per la Generalitat, que pretén intervenir en barris en risc de despoblació i enfortir la cohesió social amb accions públiques i comunitàries.
El pla integral ha d’incloure la renovació i l’ampliació de la il·luminació urbana, més moderna i segura, el paviment i voreres per garantir l’accessibilitat, crear itineraris compatibles amb la neteja i també programes de convivència i prevenció de l’incivisme i de foment de la participació ciutadana per definir solucions. Aquesta diagnosi suposa una fotografia rigorosa de la realitat actual del barri, però també un punt de partida per a una intervenció estructural que permeti tornar al centre la vida que tenia antany.