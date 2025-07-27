Completen l’assignació dels pisos socials a la Pobla de Segur
Entreguen 34 claus i només en falten 2 al renunciar els beneficiats. Estudien si enderroquen les antigues cases dels ferroviaris
L’Institut Català del Sòl (Incasòl) ja ha lliurat la majoria de les claus dels 48 pisos de lloguer social del bloc que va adquirir a la Sareb fa 18 mesos a la Pobla. Aquests pisos, distribuïts en dos blocs, comptaven amb dotze inquilins en el moment de la compra, que han mantingut les seues condicions de lloguer. La previsió inicial era que els 36 pisos restants fossin ocupats al maig del 2024; tanmateix, l’entrega es va retardar per diversos motius, i el març d’aquest any només s’havien assignat vuit habitatges. Aquesta situació va generar crítiques per part del Sindicat d’Habitatge del Pallars, que va denunciar que diversos sol·licitants feia més d’un any que estaven en llista d’espera o havien estat exclosos del procés per raons considerades “injustes” com no assolir el llindar d’ingressos de 13.000 euros anuals.
Fonts municipals han confirmat que únicament queden per entregar dos pisos, a causa que els seus adjudicataris van renunciar a ocupar-los, la qual cosa ha portat a reiniciar els tràmits per reassignar-los als següents de la llista. En total, unes 80 persones van optar a aquests habitatges a l’obrir-se la convocatòria. Dels 48 pisos de la promoció, 12 ja estaven ocupats per inquilins que mantenen els seus contractes vigents. Dels restants, 14 es van reservar per a joves de fins a 35 anys i quatre més es van destinar a casos amb resolució favorable de la Taula d’Emergències. El preu s’acosta als 300 euros mensuals.
D’altra banda, l’empresa que gestiona les antigues cases dels ferroviaris, propietat de la Sareb, estudia si enderrocar l’immoble i vendre els terrenys o reparar-lo. Fa diversos anys que estan tancades per risc de despreniments i l’ajuntament va proposar de construir-hi habitatges socials.