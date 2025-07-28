SUCCESSOS
Aitona tanca un restaurant per insalubre al trobar-hi rates
Un veí va filmar com una treballadora matava un rosegador i l’ocultava. Sanitat va detectar una tirallonga d’irregularitats
L’ajuntament d’Aitona ha clausurat el restaurant Can Joan, situat a l’avinguda 27 de Gener, després de detectar una inspecció de Sanitat una tirallonga d’incompliments en matèria d’higiene, conservació d’aliments i salubritat en general.
L’actuació dels inspectors, que van visitar l’establiment dilluns de la setmana passada, havia estat sol·licitada unes hores abans per l’ajuntament, en el qual es van disparar les alarmes després de visualitzar el vídeo gravat per un client en què es podia observar com una treballadora de l’establiment aixafava una rata amb un peu i, sense abandonar les seues tasques manuals, es girava per ocultar el cadàver del rosegador sota la barra del local amb l’altre peu.
El vídeo, que es va viralitzar primer a nivell local i després a altres escales i que es pot veure a Segre.com, mostrava malgrat un enfocament tancat un mobiliari que es podia identificar com el de l’establiment, la qual cosa va portar el consistori a sol·licitar la inspecció.
“Sanitat va actuar amb molta rapidesa, i a la tarda ens van presentar una acta en la qual es recollien les infraccions”, va explicar l’alcaldessa, Rosa Pujol. Aquell mateix dimarts decretava el tancament, una ordre que es podrà aixecar, en tot cas, si resolen les irregularitats.
Els ajuntaments fa cinc anys que esperen, sense èxit fins ara, que la Generalitat o la diputació reactivin els convenis que permetien efectuar inspeccions sanitàries a escala local.