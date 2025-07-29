Cap de setmana d’astronomia a Sant Joan
L’Agrupació Astronòmica de la Seu d’Urgell va organitzar el cap de setmana la Trobada d’Astronomia del Pirineu, que aquest any ha arribat a la novena edició amb una vintena de participants en les activitats d’astronomia i astrofotografía. Amb base al Refugi de la Basseta, a l’estació d’esquí nòrdic de Sant Joan de l’Erm, els organitzadors van explicar que fins a 120 persones van passar al llarg del cap de setmana per les diferents activitats organitzades, entre les quals excursions pels boscos de la zona i ponències i tallers.
Les activitats estrella van ser les de la nit, amb la plantada de telescopis i les observacions, que van incloure explicacions sobre aspectes bàsics per entendre el cel nocturn. Una de les ponències va versar sobre la figura de la científica Cecília Payne.