RESIDUS
La Noguera desplega els contenidors intel·ligents a Bellmunt i Bellcaire
Bellmunt i Bellcaire d’Urgell són dos dels municipis de la Noguera que ja disposen dels nous contenidors intel·ligents per tirar els residus. A Bellmunt estan instal·lats des del passat dia 15, i a Bellcaire, el control d’accés als contenidors va entrar en servei ahir. Amb el nou model els dipòsits de la fracció resta, orgànica, envasos, paper i cartró estan tancats i només es poden obrir amb la targeta identificativa o l’aplicació mòbil vinculada a cada habitatge. Prèviament, s’han entregat dos targetes i un accés a l’aplicació per habitatge.
Aquest sistema de control ja funciona des del 2021 a les Avellanes i Santa Linya, on es va portar a terme una prova pilot d’implantació, i des del 2022 a Penelles. En aquests dos casos s’ha millorat el percentatge de reciclatge, un 81 i un 70%, respectivament, mentre que a la resta de la comarca aquest percentatge se situa en el 45% des de fa anys.
El desplegament d’aquests dipòsits intel·ligents es farà de manera progressiva fins a finals d’any, segons van explicar fonts del consell de la Noguera, i aquesta setmana s’estan entregant les targetes a Térmens i Vallfogona de Balaguer. La Noguera va adjudicar per 1,4 milions d’euros el desplegament d’aquest nou sistema de control.