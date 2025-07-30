ENERGIA
El Govern ha rebut 15 projectes de plantes de biogàs a Lleida: "Hem de casar les necessitats i planificar"
Territori crea un grup de treball amb alcaldes de la demarcació per supervisar-ne la implantació.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va afirmar ahir que la Generalitat té sobre la taula 15 projectes de plantes de biogàs a les comarques de Lleida, encara que són més els que han sol·licitat a Nedgia, la principal distribuïdora que opera a la demarcació, permís per connectar-se.
Paneque va recordar, tal com van avançar els alcaldes, que divendres va acordar amb els edils del territori, que perceben trets de bombolla en el volum de projectes, “crear un grup de seguiment i de treball dels diferents projectes per poder casar l’oferta de les dejeccions ramaderes amb les necessitats, és a dir, amb els projectes necessaris per tramitar-les i tractar-les”. Va defensar que “és absolutament necessari que hi hagi plantes de biogàs a Catalunya”.
Segons va assegurar Paneque, “actualment les dejeccions ramaderes estan contaminant els nostres aqüífers, i és una manera d’ajudar el mateix sector ramader a eliminar totes les emissions vinculades a les dejeccions”.
La consellera va destacar la importància d’aquest grup de treball “per casar les necessitats i fer una bona planificació territorial. Els alcaldes ens ho demanen i tenen raó, hem de veure on és millor i on hi ha aquesta necessitat”.
Un segon grup de treball abordarà específicament la planta de biogàs de la Sentiu de Sió. Paneque va assenyalar que “hem d’analitzar les externalitats negatives que té, com podem ajudar en l’àmbit de camins i de xarxa viària a atendre els camions que es dirigiran a la pla”.
Es tracta, va afegir, de “dos grups de treball per atendre la necessitat de diàleg i consens amb els ajuntaments, que són els que coneixen les seues realitats de forma més concreta i ens poden ajudar a aterrar aquestes plantes, que són necessàries per al sector ramader però ho hem de fer amb equilibri territorial i d’acord amb els alcaldes i les alcaldesses”.
Paneque va inaugurar l’estació d’autobusos de Tàrrega, on va conversar amb membres de Pobles Vius i opositors a les plantes de biogàs que portaven pancartes contra el projecte de Cervera-Plans de Sió.
Per la seua part, Paneque va destacar l’aposta del govern per aconseguir “una xarxa eficient, eficaç, fiable, sostenible i capdavantera per situar Catalunya al capdavant d’Europa en l’àmbit de la mobilitat”, ja que l’objectiu final és “millorar la mobilitat de la ciutadania”.
La consellera de Territori va afirmar que la nova estació de Tàrrega disposa d’unes instal·lacions “modernes i avançades”. La nova estació d’autobusos ha suposat una inversió de 3,5 milions per part de la Generalitat, finançats amb fons europeus Next Generation. L’equipament té una platja de sis andanes i un edifici de planta baixa per donar servei als usuaris. Espera 113.000 passatgers a l’any en 17 línies.
Inaugurada la nova estació de bus de Tàrrega
La nova estació de busos de Tàrrega entrarà en funcionament avui després que ahir fos inaugurada per la consellera de Territori, Sílvia Paneque. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va qualificar l’acte com a “històric” perquè arriba després de “molts anys de reivindicacions”. Pijuan va posar de relleu que potenciarà la intermodalitat bus-tren (s’ubica al costat de l’estació) alhora que evitarà que molts autobusos passin pel centre de la ciutat i suposarà un pas més per a la sostenibilitat també en el transport.