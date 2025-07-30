Fondarella impulsa el primer carril bici i Barbens finalitza el seu
Augmentar la seguretat i potenciar una mobilitat sostenible, l’aposta dels consistoris
L’ajuntament de Fondarella, amb el suport de la Diputació, projecta habilitar al municipi un carril bici a la carretera del Palau. Així ho ha anunciat l’alcalde, Xavier Acosta, que ha destacat la importància de l’actuació tant per a vianants com per a ciclistes. “El nostre objectiu és estrènyer els actuals carrils per reduir la velocitat dels vehicles i col·locar passos de vianants, a més de dissenyar un carril bici que aporti seguretat a tota la travessia urbana”, va remarcar Acosta.
Aquest tram és un punt clau de pas per a moltes persones que es desplacen a peu o en bicicleta cap a Mollerussa o el Palau, i també forma part del camí escolar utilitzat per nens i joves del municipi.
El projecte contempla una actuació al llarg d’aproximadament un quilòmetre i es portarà a terme conjuntament amb la Diputació. Amb aquesta iniciativa, el consistori vol fomentar una mobilitat més segura i sostenible dins del municipi i reforçar la connexió amb la capital del Pla d’Urgell.
El Palau d’Anglesola ha estat el primer municipi de la comarca a comptar amb el seu propi carril bici, que discorre al llarg del carrer Urgell des de l’avinguda Verge de Montserrat, amb una longitud d’1,6 quilòmetres. Mollerussa també compta amb un carril bici a l’avinguda del Canal, encara que ha quedat obsolet. El consistori planeja un projecte per habilitar un recorregut més complet que inclogui la zona escolar.
Així mateix, Barbens també ha finalitzat el carril bici municipal amb la prolongació del primer tram, que es va construir en el marc del Camí de Sant Jaume, segons va explicar l’alcalde, Andreu Benet. Va afegir que el carril té aproximadament 500 metres de longitud i inclou tot el carrer Alberti, des de la plaça Catalunya fins al camp de futbol municipal. Els treballs van comptar amb una inversió de 98.000 euros i una ajuda del Servei Català de Trànsit per a projectes de pacificació del trànsit i millora de l’accessibilitat municipal.
Per la seua banda, el consell del Pla d’Urgell va impulsar a començaments d’any un carril bici per unir els municipis de Bell-lloc d’Urgell, Golmés, Linyola, Miralcamp i Sidamon amb la capital. El projecte implica una inversió de 14,3 milions d’euros i una longitud de 24 quilòmetres.