La Segarra transforma els contenidors de vidre en desús en refugis per a gats
El Consell Comarcal de la Segarra impulsa aquesta iniciativa de reutilització que ja compta amb 11 iglús distribuïts per diferents poblacions de la comarca
El Consell Comarcal de la Segarra reutilitza els antics contenidors de vidre transformant-los en refugis per a gats, una iniciativa que dóna una segona vida a aquests elements quan ja no poden ser utilitzats per a la recollida selectiva. Aquests iglús, un cop retirats de la via pública, són reciclats i adaptats per convertir-se en espais segurs per als felins, promovent així una gestió sostenible dels recursos i el benestar animal.
Actualment, a la comarca hi ha un total d'11 iglús distribuïts per diverses poblacions com Guissona, Gra, el Llor, Sanaüja i Sant Guim de Freixenet, tot i que aquests darrers encara no estan operatius. A més, la localitat de Massoteres també comptarà aviat amb un d'aquests refugis, ja que s'ha sol·licitat recentment. Les associacions de protecció de gats o els mateixos ajuntaments s'encarreguen de decorar i adaptar els contenidors, pintant-los i modificant-los per crear accessos adequats tant per als felins com per a les persones que hi dipositen l'aliment.
Un exemple de sostenibilitat i economia circular
Des de l'àrea de gestió de residus del Consell Comarcal s'està posant especial èmfasi en potenciar accions com aquesta, que exemplifiquen perfectament els principis de l'economia circular. El procés de transformació inclou la modificació estructural dels contenidors per adequar-los a la seva nova funció, proporcionant un espai protegit per als gats de carrer mentre es redueix la generació de residus.
Aquesta iniciativa, que es desenvolupa des de fa diversos anys, forma part d'una estratègia més àmplia de gestió sostenible dels recursos a la comarca, on la reutilització d'objectes en desús s'ha convertit en una prioritat. El projecte no només beneficia el medi ambient, sinó que també contribueix a millorar la gestió de les colònies felines a diferents municipis de la Segarra, oferint-los un refugi adequat i segur.