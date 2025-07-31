Creen una ruta turística pels edificis modernistes de les Garrigues
El consell de les Garrigues vol posar en relleu el patrimoni arquitectònic rural de principis del segle XX. Construccions que acullen cooperatives agrícoles, escoles o seus municipals
La Ruta del Modernisme a les Garrigues. És la proposta cultural del consell per posar en relleu el patrimoni arquitectònic de la comarca datat en les primeres dècades del segle XX i que està estretament lligat amb el sector oleícola. Es tracta de construccions d’aquesta escola que destaquen per la seua singularitat i és el que ha portat a idear un recorregut per diversos pobles que permet conèixer aquest patrimoni i els moments clau de la història social i econòmica de la comarca, des de la creació d’escoles i cooperatives fins a la modernització de la producció agrícola.
El Museu de l’Oli de la Cooperativa de la Granadella va acollir dilluns la presentació d’aquesta ruta que va comptar amb la presència del doctor en Història Contemporània Josep Rubió i Isidre Pinyol, tècnic de Cultura comarcal. Durant la presentació es va destacar la presència del modernisme en edificis agrícoles, educatius i municipals construïts a començaments del segle passat. Molts d’aquests conserven elements característics del modernisme: l’ús del maó caravista, formes corbes, arcs parabòlics, detalls ceràmics, treball de forja i una integració amb l’entorn rural.
La ruta connecta aquestes construccions a través d’un itinerari que vincula arquitectura, història i paisatge rural. Destaquen la cooperativa L’Arbequina d’Arbeca, la de la Granadella o de l’Albi. També l’edifici de les escoles dels Torms, l’edifici que acull l’ajuntament d’Arbeca o de Cervià de les Garrigues, així com l’edifici noucentista Cal Blanco de Vinaixa.
Al seu torn, el president del consell, Antoni Villas, va apuntar que la ruta permetrà diversificar l’oferta turística de la comarca, atreure visitants interessats en el patrimoni arquitectònic i connectar amb el projecte d’oleoturisme.
S’ofereixen visites guiades amb reserva prèvia
El Museu de l’Oli de la Granadella va acollir dilluns la presentació de la ruta, que ja està activa i que podrà consultar-se a través de les oficines de turisme de la comarca i del consell. Està previst portar a terme visites guiades a cada un dels edificis que s’han inclòs en la ruta i s’haurà de fer a través d’una reserva prèvia. Algun d’aquests edificis ja ofereixen aquesta possibilitat com la cooperativa de la Granadella.