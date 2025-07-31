FOCS
Els Bombers donen per controlat l’incendi forestal de Fulleda
Una vintena de dotacions dels Bombers de la Generalitat van continuar treballant durant la matinada i la jornada d’ahir en l’extinció del foc forestal que es va declarar dimarts a la tarda a Fulleda. L’incendi va ser donat per controlat cap a les 20.00 hores d’ahir. Va arribar a mobilitzar a uns 150 efectius, 35 dotacions terrestres i nou mitjans aeris.
Durant la matinada el foc no va revifar i el perímetre va quedar estable. El foc ha calcinat unes 13,5 hectàrees de camps i vegetació i els Agents Rurals investiguen com es va originar. En el dispositiu d’ahir van participar més d’una vintena de dotacions i un helicòpter. En les pròximes hores el donaran per extingit.
D’altra banda, ahir hi va haver un incendi a Montmaneu, a prop de la Segarra, que va calcinar 4,1 hectàrees.
En un altre ordre de coses, Protecció Civil va mantenir ahir en el nivell 3 de risc d’incendi –molt alt– a la comarca del Segrià malgrat la millora de les condicions, igual que al sud de Catalunya.