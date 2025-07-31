PREVISIÓ
El turisme encara l’agost amb “bones” sensacions i optimisme en el ràfting
El director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, assegura que el sector confia a mantenir el “zenit” de l’estiu durant el pont del 15 d’agost però alhora “esponjar” visitants la resta del mes per tornar a créixer durant el setembre. Alegre va recordar en una entrevista a l’ACN que l’any passat a l’agost es va baixar un punt en ocupació, però que en cap cas es va traduir en una mala temporada perquè “reduint una mica o mantenint” s’aconsegueix desestacionalitzar.
Les previsions del Patronat per a aquest estiu apuntaven a l’arribada de 580.000 turistes, un 18% dels quals internacionals, i un milió i mig de pernoctacions, una xifra similar a la de l’any passat. De moment no hi ha dades sobre com ha anat aquest mes de juliol, però Alegre va afirmar que les sensacions són “bones” i va recordar que la previsió és que un 80% de visitants siguin d’origen estatal.
Quant a les empreses d’esports d’aventura del Pallars Sobirà, afronten el mes amb “molt optimisme” i reserves d’aigua garantides per mantenir l’activitat.
L’objectiu d’aquest any és repetir les més de 800.000 activitats contractades de turisme actiu. Durant el 2024 es van fer 831.034 serveis.