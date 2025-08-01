PIRINEU
Andorra exigirà pagar el bitllet de tornada per contractar temporers
Andorra preveu implementar un sistema de contractació en origen de treballadors estrangers de temporada que inclourà com a requisit per als empresaris l’obligació de pagar el bitllet d’anada i de deixar garantit l’accés al de tornada una vegada finalitzi el període d’ocupació, segons va avançar Conxita Marsol, ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge del Principat, a l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, en l’entrevista que van mantenir al ministeri.
“Ha estat una trobada cordial en què hem mostrat voluntat d’entesa”, va explicar en aquest sentit Barrera, que va anotar que el Govern del Principat “és conscient que el sistema actual genera problemes d’habitatge i de serveis a la Seu”.
A la capital de l’Alt Urgell s’han instal·lat en els últims tres anys i mig diversos centenars d’extreballadors de temporada que es van veure obligats a deixar el país pirinenc al finalitzar els seus contractes i que es van agrupar després amb les seues famílies. El seu pes demogràfic és significatiu en una ciutat de menys de 13.000 veïns.