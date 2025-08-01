MOSSOS
Arrestats els tres ocupants d’un cotxe a Tàrrega per tràfic de drogues
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres tres homes de 22, 29 i 38 anys com a presumptes autors de tràfic de drogues. Un d’ells també està investigat per atemptat contra els agents de l’autoritat.
Els fets van ocórrer al voltant de les 17.00 hores al carrer Ponent de la capital de l’Urgell, quan una patrulla de paisà que efectuava tasques de seguretat ciutadana va detectar un turisme que circulava molt a poc a poc. Al comprovar la matrícula, els agents es van adonar que es tractava d’un vehicle el propietari del qual era conegut policialment per estar relacionats amb el tràfic de drogues a la comarca. Hi anaven tres persones i els agents van seguir el cotxe discretament fins que es va parar. Seguidament un dels agents es va posar a l’altura del conductor i es va identificar com a policia. Inicialment el conductor va intentar arrancar, però va desistir.
Al cap de pocs minuts hi van acudir altres patrulles uniformades i van començar identificar els ocupants. En un moment donat, el copilot va obrir violentament la porta i va fugir corrent. Dos agents van sortir darrere d’ell i, quan el van interceptar, va reaccionar violentament i els va intentar agredir. Va ser reduït i detingut. Els van escorcollar, a ells i al turisme. A l’interior del cotxe van localitzar diversos embolcalls amb dosis de cocaïna i marihuana que haurien ocultat. Els tres van ser arrestats.