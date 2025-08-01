AIGUA
El Canal d’Urgell estalviarà 105 hm3 d’aigua amb la modernització
L’avaluació d’impacte estima que l’abocament de fertilitzants cap als aqüífers baixarà. L’informe calcula que la campanya de reg “s’allargarà tot l’any”
“Amb la modernització es captaran del riu Segre 105 hm3 menys, que estaran disponibles per a altres usos i l’increment del cabal ecològic”, pronostica l’EIA (Estudi d’Impacte Ambiental) del projecte de transformació del sistema de reg del Canal d’Urgell, en el qual les tecnologies localitzades com l’aspersió i el degoteig conviuen amb la inundació i el bombatge de pous, en un altre de tipus pressuritzat en el qual, “atès el canvi de combinatòria de cultius que es pot esperar”, la campanya de reg “s’allargarà tot l’any”.
L’estudi contempla que una vegada es modernitzi el regadiu, la qual cosa requereix la construcció de 43 basses (14 sobre el nivell dels canals i 29 per sota), cessaran les extraccions d’aigua de pous amb què ara es reguen 5.036 ha i es completa la dotació de 18.860 ha més (d’un total de 69.100) i la demanda del riu caurà de 626 a 521 hm3.
Els retorns, l’aigua que retorna al sistema fluvial que formen el riu i els seus aqüífers, sumaran 297 hm3, un volum similar a l’actual, encara que l’informe pronostica que millorarà la seua qualitat.
“Al no existir reutilització (d’aquesta aigua des dels pous) i produir-se una millora en l’aplicació de fertilitzants, també milloraran en qualitat” aquests recursos, assenyala.
De fet, una de les expectatives que més destaca el projecte és la d’un eventual “increment de la rendibilitat de les explotacions agràries per optimització del reg i possibilitats d’implementar sistemes de fertirrigació”, en els quals els fertilitzants s’apliquen a les plantes amb l’aigua, de manera localitzada en el cas dels fruiters amb degoteig encara que no tant en el dels cereals i farratges amb aspersors i pivots.
El sistema de basses, quatre de les quals han de ser resituades des de les zones en les quals havien estat projectades per afectar espais protegits, hauria de facilitar l’absorció “dels desajustos entre els cabals bombats i els consumits”.
El document preveu un superàvit elèctric de 2 milions l’any
� L’estudi d’impacte ambiental del projecte de modernització del Canal d’Urgell, dels avenços del qual es van mostrar “molt satisfets” des de la conselleria d’Agricultura, els responsables de la qual estan “treballant molt intensament” amb el ministeri del ram per tancar el conveni que permeti finançar les actuacions, estima que la implantació dels parcs solars generarà un excedent de 34.300 mwh (megawatts.hora, milers de kw) en una alternativa i de 37.700 en una altra. Aquesta estimació obre una expectativa d’ingressos de més de dos milions d’euros anuals, sempre que es mantinguin els preus de l’any passat (63 €/mwh de mitjana) al mercat ibèric. Aquests ingressos permetran a la comunitat finançar el subministrament elèctric nocturn o alternatives com instal·lar bateries.