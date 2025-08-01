Festa major de Sant Guim de Freixenet amb una trentena d’activitats
Se celebra fins dilluns. Avui tindrà lloc el Sopar de Barraques i el cap de setmana, el 23 Concurs de Pintura Ràpida
Sant Guim de Freixenet està de festa major fins dilluns vinent, cinc dies en què l’ajuntament ha programat una trentena d’activitats per a tots els públics. Les propostes van començar ahir amb bany nocturn a les piscines i cine a l’aire lliure.
Avui divendres tindrà lloc una de les propostes més tradicionals, el Sopar de Barraques, a càrrec d’entitats i comerços locals, que seguirà amb el Correbarra, concert del grup femení Akelarre i música amb el discjòquei Buzi.
El cap de setmana se celebrarà la 23 edició del Concurs de Pintura Ràpida, un clàssic amb cinc premis valorats en més de 2.000 euros.
L’entrega de guardons i l’exposició de totes les obres tindrà lloc diumenge que ve a la tarda.
En la festa major no faltarà un encontre de motos, campionat de pàdel, cercavila popular, havaneres amb Ultramar, escala en hi-fi, concerts amb El Baile de Fin de Curso i Ayala Rock Band, sessions de ball amb Orgue de Gats i Excelsior, sardanes amb la Cobla Tàrrega, parc aquàtic, espectacle infantil Dr. Fly i encesa de final de festa a càrrec dels Diables 7 de Foc, entre altres propostes.