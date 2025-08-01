POLÍTICA
El govern d’Almacelles es trenca per segona vegada en només 3 mesos
Els dos edils del PSC trenquen el pacte de coalició que tenien amb Junts i ERC des del 4 de juny. Passen a l’oposició amb Pacte Local i Almacelles en Comú
L’ajuntament d’Almacelles torna a enfrontar-se a una crisi de governabilitat després que marxessin ahir els dos regidors del PSC del govern, tot just al cap de dos mesos de pactar-ho amb Junts i ERC. Amb aquesta sortida, el govern municipal encapçalat per Vanesa Olivart (Junts) queda de nou en minoria amb només sis dels tretze edils del ple, comptant amb els quatre de Junts i els dos d’ERC, formació que s’havia incorporat al govern després de la investidura, però sense un pacte d’estabilitat. El passat dia 4 de juny, Junts va recuperar l’alcaldia amb Olivart, que ja havia dirigit el consistori entre 2019 i 2023.
La seua elecció va ser possible gràcies a una aliança inesperada entre Junts, PSC i ERC. El cessament polític no ha tardat a reaparèixer i el nou govern s’ha fracturat per complet. La dimissió dels edils socialistes evidencia les tensions i la fragilitat dels pactes assolits al juny.
Precisament, aquest acord de govern va arribar després de la renúncia al maig de l’alcalde Joan Bosch de Pacte Local (PL), que va dimitir pel bloqueig del seu govern, format per tres edils de PL i els dos regidors d’ERC. Van estar en minoria des de l’expulsió dels dos edils d’Almacelles en Comú el mes d’octubre passat.
Amb aquest nou escenari, Olivart es manté a l’alcaldia, però al capdavant d’un govern en minoria que haurà de buscar suports puntuals per tirar endavant qualsevol mesura.
Mentrestant, les formacions de Pacte Local i Almacelles en Comú, que es van abstenir o van votar en blanc durant la investidura, continuen mantenint-se al marge de qualsevol aliança, encara que podrien convertir-se en actors clau en el nou equilibri del consistori. La situació torna a posar en evidència la dificultat de governar a Almacelles, on la fragmentació política i la falta de consensos impedeixen la inestabilitat del govern.
Durant els dos anys de mandat els cinc grups polítics que formen el consistori d’Almacelles han passat per l’equip de govern. El portaveu del PSC, Òscar García, va explicar ahir al ple la decisió de sortir de l’equip de govern “per discrepàncies amb la manera de gestionar el conflicte a la llar d’infants” (amb deficiències).
Per la seua banda, l’edil Estíbaliz Torres va apuntar que marxava “per principis” i per no comptar amb el suport de l’alcaldessa en qüestions tècniques i urbanístiques, que depenen dels regidors d’ERC, i després de ser “ridiculitzada”.
La Diputació atorga 1,5 milions a la Federació ALLEM fins al 2028
El ple extraordinari de la Diputació va aprovar ahir el conveni de col·laboració amb la Federació ALLEM, les entitats associades que la integren i els clubs esportius Alba i Estel, per a la millora dels serveis de suport a les persones amb discapacitat per al període 2025-2028, per un valor total d’1,5 milions. En concret, l’ens atorga 355.000 aquest any; 370.000 el 2026; 385.000 per al 2027, i 400.000 el 2028. La federació ALLEM està formada per 18 entitats de Ponent, Alt Pirineu i Aran que ocupen 3.000 professionals i que ofereixen serveis a 6.400 persones amb discapacitat, problemes de salut mental i altres situacions de vulnerabilitat.
El ple també va donar compte de l’execució del pressupost corresponent al segon trimestre del 2025, que supera el 70%. Finalment, es va aprovar una modificació del pressupost de l’IEI per un valor d’1,4 milions per a les EMD i per a ajuts de restauració.
Balaguer dona llum verda a l’OAC i la nova comissaria de la Local
Balaguer va aprovar ahir els projectes de la futura Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i de la nova comissaria de la Guàrdia Urbana. Aquest últim projecte està previst a l’edifici annex a la Paeria amb diverses plantes i ha de donar resposta a les necessitats dels agents.
El projecte contempla una inversió de 200.000 euros per adequar l’espai. Quant a l’OAC, també s’ubicarà en un altre edifici continu a l’ajuntament i està previst fer una connexió interna amb el vestíbul actual de la Paeria. Aquest projecte costarà 523.000 euros, que seran finançats pel pla d’obres. El ple va informar de la modificació del cartipàs referent a l’àrea d’Urbanisme, en mans de Guifré Ricart, de Treballem per Balaguer, amb dedicació exclusiva i que a partir d’avui s’incorpora com a arquitecte a l’ajuntament de Guissona. D’altra banda, assumirà l’àrea d’Urbanisme Laia Vilardell, també de Treballem per Balaguer.
Junts i CUP bloquegen el cartipàs al ple de Tàrrega
El primer ple de Tàrrega després de la sortida de la CUP del govern es va viure amb molta tensió. La portaveu de Junts, Rosa Maria Perelló, va demanar a l’alcaldessa, Alba Pijuan, que “se’n vagi i no bloquejar Tàrrega” perquè “el projecte polític que la va portar a l’alcaldia s’ha esgotat” mentre que la portaveu de la CUP, Laia Recasens, va recordar que han sortit del govern per “un incompliment greu i explícit d’un dels compromisos del pacte de govern, que vam acordar i firmar les tres formacions”. Diversos punts no van poder aprovar-se pel bloqueig de l’oposició, formada ara per 11 edils de Junts i la CUP, davant els 6 edils d’ERC (5) i PSC (1).
Les propostes de modificació del cartipàs, de la dedicació i les retribucions dels càrrecs electes i del pressupost no van prosperar. Tampoc ho van fer reconeixements extrajudicials de crèdit per a factures de proveïdors o el reglament definitiu de Ràdio Tàrrega així com la desestimació de les al·legacions presentades per Junts i la FAVT. Sí que es va aprovar per unanimitat augmentar al 0,5 per cent les retribucions del personal de l’ajuntament amb efecte retroactiu des del gener del 2024 i els béns afectats per expropiar dos finques del carrer Urgell per habilitar un nou espai públic.
Cervera amplia el Refugi d’Animals de la Segarra
El ple de la Paeria de Cervera va aprovar ahir modificar el POUM per poder ampliar les instal·lacions del Refugi de la Segarra per millorar les condicions d’atenció dels animals. També va prosperar un conveni amb l’Agència de l’Habitatge per a la gestió de la borsa de mediació d’habitatges de lloguer social per a tres anualitats (del 2025 al 2027).