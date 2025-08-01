Reformaran l’antic pis dels mestres a Ribera d'Ondara
Per atreure famílies o joves a viure al municipi i lluitar contra la despoblació. Els treballs costaran 100.000 euros
L’ajuntament de Ribera d’Ondara reformarà l’antic pis dels mestres, ubicat a la primera planta del consistori. Segons assenyala l’alcalde, Francesc Sabanés, l’objectiu és “evitar la despoblació i oferir-lo de lloguer assequible per atreure al municipi famílies o joves”.
Es tracta d’un habitatge de 82 metres quadrats que es va construir fa més de seixanta anys i que està molt deteriorat, amb una distribució obsoleta i instal·lacions en mal estat.
Segons Sabanés, el projecte contempla “una nova distribució amb una sala, la cuina, el menjador, tres dormitoris i dos lavabos”. També es renovarà la coberta, l’estructura i els sistemes d’aïllament per millorar l’eficiència energètica de l’immoble.
La reforma costarà 100.000 euros i 93.600 euros es finançaran a través de la línia d’ajuts del Repte Demogràfic de la diputació de Lleida de l’exercici anterior.
Segons Sabanés, han demanat una pròrroga per a la licitació i l’acabament dels treballs que s’haurien d’haver conclòs el 30 de juny d’aquest any. L’edil va explicar que, amb els dos canvis de govern que ha viscut el municipi l’últim any, la tramitació del projecte havia quedat paralitzada.
Està previst que les obres comencin aquest estiu i acabin a finals del proper desembre. A la primera planta de l’ajuntament hi ha dos pisos i de moment tan sols se’n reformarà un, que havia estat el pis dels mestres.