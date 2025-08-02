Tallada la circulació a l'R14 de Rodalies entre Lleida i les Borges Blanques per una incidència a la catenària
Un tren de mercaderies ha quedat aturat a Puigverd i Renfe ha habilitat un transport alternatiu
La circulació de trens a l'R14 de Rodalies es troba interrompuda aquest dissabte al matí entre les estacions de Lleida-Pirineus i les Borges Blanques a causa d'una incidència en el subministrament elèctric de la catenària, segons han informat Renfe i Protecció Civil. L'avaria s'ha produït cap a les 07.30 hores i un tren de mercaderies de Captrain ha quedat aturat a la zona de Puigverd de Lleida. Renfe ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre Lleida i les Borges Blanques. Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat. En paral·lel, els trens a l'R4 de Rodalies circulen amb retards que poden superar els 15 minuts per una avaria al canvi d'agulles -ja solucionada- entre Martorell Central i Sant Sadurní d'Anoia.Els tècnics d'Adif ja han reparat la incidència, però es manté un servei complementari per carretera entre Martorell i Sant Sadurní.