MOBILITAT
Trànsit activa quatre radars remolc a Lleida per frenar la sinistralitat
A l’A-2 a Cervera i Vilagrassa, a la C-12 a Balaguer i en un altre punt per decidir. És la demarcació on més han pujat les víctimes mortals aquest any, amb 19
El Servei Català de Trànsit (SCT) instal·larà entre aquesta setmana i la vinent quatre radars remolc a les carreteres lleidatanes per frenar l’augment de la sinistralitat. Des de l’1 de gener al 31 de juliol del 2025, un total de 19 persones han perdut la vida en accidents mortals a la demarcació, segons el balanç de l’SCT. Deu d’elles, més de la meitat, van morir al juliol, que ha estat un dels mesos més tràgics dels últims anys. La xifra suposa un repunt de cinc víctimes respecte al mateix període de l’any passat (quan van ser 14) i converteix Lleida en la demarcació catalana que registra un augment més gran. En total, a tot Catalunya, han mort 87 persones en 81 accidents, set més que en l’exercici anterior.
En concret, està previst que els nous radars remolc s’instal·lin en trams “especialment sensibles” de les carreteres lleidatanes fins a finals del mes d’agost amb l’objectiu de controlar la velocitat i reduir les conductes de risc.
Segons va confirmar Trànsit a aquest diari, estava previst que el primer control es col·loqués ahir a l’A-2 a l’altura de Cervera (quilòmetre 524,2). Els dos següents s’instal·laran al llarg de la setmana que ve a la C-12 a l’altura de Balaguer (quilòmetre 162,6), i a l’A-2 a Vilagrassa (quilòmetre 501,5), respectivament. De moment, es desconeix la destinació del quart radar, que actualment es troba a l’A-2 a l’altura de Jorba, a la comarca de l’Anoia.
D’altra banda, s’incrementarà la vigilància per part dels Mossos d’Esquadra amb una intensificació i reforç de la presència a punts estratègics de la xarxa viària lleidatana.
Paral·lelament, quant a l’edat de les víctimes mortals en el conjunt de Catalunya, el Servei Català de Trànsit destaca que la franja que aglutina més defuncions és la de 55 a 64 anys (19). Així mateix, es manté la tendència aquest 2025 de més sinistralitat a les franges d’edat per sota dels 35 anys. Així, fins al 31 de juliol, 31 persones menors de 35 anys han perdut la vida a les carreteres, el 35% del total de morts.
Paral·lelament, les víctimes de col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes) representen el 42,5% del total d’accidents mortals.