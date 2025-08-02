REGADIU
La via ‘blava’ del Canal d’Urgell i les ‘casilles’, en el pla de modernització
La Declaració d’Impacte Ambiental contempla 20 milions d’euros per a mesures ambientals. Plantació d’arbres i intervenció arqueològica, altres mesures
La modernització del Canal d’Urgell, el pressupost del qual ronda els mil milions d’euros, implicarà una inversió d’almenys 20 milions per a les anomenades mesures ambientals, segons la declaració d’impacte publicada dijous en el Butlletí Oficial de l’Estat. El document, datat el 2022, va rebre l’aval de la Generalitat l’any següent i ara ha passat el filtre del Govern central.
La principal partida, dotada amb 9,75 milions d’euros, serà per al manteniment de la recuperació dels elements d’interès patrimonial rellevants de les banquetes, com ponts, mòduls o les casetes dels vigilants, les populars casilles. De fet, el 2022 ja es va anunciar que el Govern central concedia a la comunitat de regants tres milions per restaurar les velles casetes, de les quals n’hi ha 62.
També destaca la partida destinada a la creació i promoció d’una via blava entorn de les banquetes del canal (similar a la via verda adaptada a conduccions d’aigua), llargament esperada i ja impulsada en alguns trams com el d’Arbeca.
Altres mesures contemplades en aquest projecte són les de reposició del sòl ocupat per treballs, maquinària i provisions, amb 1,2 milions d’euros, seguida de la restauració de camins de la xarxa viària afectada pel pas de maquinària. Se’ls afegeixen la plantació d’arbres i arbustos per restaurar zones afectades per obres i de banquetes, hidrosembra de talussos de basses (3,47 milions eutre els tres) i el control i seguiment de la flora, la fauna i les aigües (1,75 milions) durant l’execució de les obres.
Les mesures ambientals inclouen també una intervenció arqueològica preventiva durant els treballs, amb una partida de 390.000 euros.
Regants i Generalitat negocien encara el conveni de finançament
Els regants del Canal d’Urgell van aplaudir ahir la publicació de la Declaració d’Impacte Ambiental de la modernització del sistema de reg i, com la conselleria d’Agricultura, ho van considerar un pas més per avançar en el projecte. Ambdós negocien encara les claus del conveni de finançament de la modernització, ja que els regants demanen una implicació més gran de les administracions. El conseller Òscar Ordeig ha manifestat en anteriors ocasions que el conveni estarà llest abans de finalitzar l’any. Abans de rubricar-lo, els regants hauran de rebre l’aval de la junta de govern i de l’assemblea general. La pròxima ordinària és a l’octubre.