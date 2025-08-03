MOBILITAT
Una avaria a la catenària cancel·la els trens de la línia de la costa de Lleida a les Borges Blanques
Renfe va habilitar un servei d’autocar però diversos viatgers, sobretot, amb destinació a la platja van quedar fora esperant un altre comboi. Nou trajectes afectats i preveuen restablir avui el servei
Una avaria a la catenària va obligar ahir a tallar la circulació de la línia R14 de Rodalies entre Lleida i les Borges Blanques tot el dia. L’incident es va produir cap a les 7.30 hores de la matinada i va afectar significativament tant el transport de mercaderies com el de viatgers. Un tren de mercaderies va quedar detingut a l’altura de Puigverd de Lleida i va haver de ser remolcat amb una locomotora cap a Barcelona, la seua destinació final.
Quant al transport de viatgers, Renfe va habilitar un servei alternatiu per carretera amb autobús per cobrir el trajecte entre Lleida i les Borges Blanques en els dos sentits. En total, fins a nou combois de viatgers es van veure afectats, en una jornada especialment delicada, ja que va coincidir amb el primer cap de setmana del mes d’agost, el més turístic de l’estiu.
A Lleida, més de 80 persones esperaven el tren del migdia amb sortida a les 13.05 hores i depenien del servei de bus per arribar a les Borges, on els esperava el tren per seguir amb el trajecte, així com les parades prèvies de Puigverd de Lleida, Artesa de Lleida i Juneda. Tanmateix, l’únic autobús habilitat tenia capacitat només per a 67 passatgers, algunes menys de les que estaven pendents del transport alternatiu. Això es va traduir en el fet que diverses persones es van quedar sense plaça en aquest autobús i sense possibilitat d’enllaçar amb el tren que esperava a les Borges per seguir amb el trajecte les 13.25 hores.
La tensió es va palpar a l’estació, on els viatgers esperaven tement quedar-se sense seient. Ahmed Alzubi, present a l’estació, va comentar durant l’espera que “és bo que hi hagi un transport alternatiu, encara que dubto que capiguem tots en un únic autobús. Per sort, sempre vaig amb temps i si perdo aquest viatge espero pujar al següent”. L’arribada de l’autobús va provocar alguna escena caòtica i espentes, amb desenes de persones creuant Príncep de Viana amb el semàfor de vianants en roig, interrompent el trànsit per aconseguir pujar al vehicle.
Els que no van aconseguir plaça van haver de triar entre cancel·lar el seu viatge, esperar que l’autobús tornés des de les Borges per repetir el trajecte –cosa que suposava no poder agafar un tren fins a les 16 hores, quan estava previst el següent–, o bé buscar alternatives de transport.
“Sembla que val més la llei de la selva i que només puja al bus qui té més cara, quedant-nos fora els que encara tenim vergonya”, va expressar frustrada Erika López, que volia passar el dia a la platja de Tarragona amb el seu fill petit. “Hem perdut un dia que prometia molt”, va manifestar.
“La previsió de Renfe de posar un sol bus ha estat molt dolenta”
Núria, Anna i Anna, tres joves lleidatanes que han planejat passar uns dies a Torredembarra, van criticar durament la gestió de Renfe. “Molt dolenta, la previsió de posar només un autobús per a un tren ple en un dia tan vacacional. Rodalies funciona sempre fatal”, van dir. Com a solució, van optar per agafar un tren d’alta velocitat fins a Tarragona i després buscar una altra manera d’arribar a la seua destinació, ja fos amb taxi o mitjançant autobús.