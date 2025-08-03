Gemma Feliu, gerent d'Europiscina: «L’aigua ja no es tira, ara es cuida»
“Avui dia la prioritat és conservar l’aigua durant el màxim de temps possible. La seua vida útil pot ser d’entre cinc i vuit anys”, explica Gemma Feliu, gerent de l’empresa de construcció de piscines Europiscines. El canvi en l’accés a l’aigua va impulsar una nova consciència en el seu ús “Fa vint anys s’omplien moltes piscines amb aigua del canal i es buidaven sense objeccions; avui, pagar per l’aigua ha canviat les regles del joc”, destaca. Amb els anys, la normativa, la factura i la consciència ambiental han canviat el sector. El cost d’una piscina domèstica parteix d’uns 15.000 euros, si és de polièster, i pot arribar a 20.000 o més si es tracta d’una piscina d’obra. A això cal sumar-hi permisos, projecte tècnic i gestió de residus. “Fa trenta anys es construïen grans i profundes, ara les volen més petites per estalviar aigua”, diu. El boom va arribar després de la pandèmia. “Primer van optar per piscines més econòmiques i més ràpides d’instal·lar, i després es van llançar a les d’obra. Avui, la demanda segueix viva, però ajustada a les butxaques”, informa.
Quant al manteniment, hi ha una aposta clara per l’eficiència. “La cloració salina permet l’automatització de les tasques diàries, controla el clor i el pH. Existeixen també bombes de baix consum que permeten fins a un estalvi del 80% respecte a una de convencional”, detalla. La connectivitat a les piscines enllaça amb el benestar “Hi ha app que, des del sofà de casa, et permeten apagar els focus, arrancar les bombes i saber si la piscina està neta o li falta clor. El futur passa per aquí”, subratlla.