Esther Buil, Col·legi d'adm. de finques de Lleida: «Les comunitàries són veïnals, no públiques»
Moltes de les noves promocions d’habitatges inclouen piscina. “Hi ha demanda i ajuda a la venda del pis”, explica. Darrere d’aquest atractiu hi ha una realitat de gestió, costos i convivència. “No és el mateix una comunitat de 30 veïns que una de 200”, indica.
Aquestes diferències es reflecteixen en el cost del manteniment. “Pot anar des dels 150 € mensuals en comunitats petites amb un manteniment de dos dies a la setmana, fins als 600 € o més en comunitats grans, amb manteniment diari i això sense comptar el del jardí”, detalla. Encara que l’ús es concentra a l’estiu, el manteniment es fa durant tot l’any. “La quota es prorrateja per facilitar la gestió a la comunitat”, informa.
El preu mensual per veí pot anar des dels 4 als 15 €, depenent de la mida de la piscina, el nombre d’usuaris i els serveis contractats.
“Si l’aigua és bruta per tenir contractat un dia de manteniment se soluciona canviant el contracte, però pujarà una mica el cost”, aclareix.
Les comunitats noves solen donar-li més feina. “No per conflictives, sinó perquè encara no tenen establerta una dinàmica establerta. Rebo més trucades perquè tenen molts dubtes”, destaca.