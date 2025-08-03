SUCCESSOS
Mor un conductor a prop de Térmens i investiguen si va ser per causes naturals
Un conductor va morir divendres a la nit a la carretera entre Térmens i Bellvís. Tanmateix, s’estan investigant les causes de la defunció perquè es desconeix si va ser arran d’una sortida de via, en el que seria un accident de trànsit, o a causa d’una indisposició. Els serveis d’emergència van rebre l’avís a les 22.15 hores de divendres i fins al lloc van acudir dos dotacions dels Bombers de la Generalitat, patrulles dels Mossos d’Esquadra i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques.
El conductor i únic ocupant –del qual no es van donar més detalls– va morir. El cadàver va ser traslladat a l’Institut de Medicina Legal de Lleida per practicar-li l’autòpsia, que haurà de determinar la causa de la defunció.
Si es tractés d’un accident de trànsit, seria la víctima número 21 d’aquest any a les comarques lleidatanes, de les quals 20 s’han registrat en carretera i una a l’interior de la ciutat de Lleida (una dona que va morir a l’hospital després de ser atropellada al passeig Onze de Setembre).