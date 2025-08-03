L’ajuntament de Gavet de la Conca renúncia al pàrquing de caravanes
L’ajuntament de Gavet retira del POUM definitiu l’aparcament que projectava a Sant Cristòfol de la Vall. Va rebre al·legacions i la Generalitat dubtava de la integració paisatgística
L’ajuntament de Gavet de la Conca ha renunciat a la construcció d’una zona d’aparcament d’autocaravanes de 3.000 m2 al nucli de Sant Cristòfol de la Vall, segons recull la declaració ambiental estratègica del nou POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
Sant Cristòfol, situat als peus de la serra del Montsec i a un extrem de la vall de Barcedana, es troba al costat de la carretera LV-9121, que va del baixador del tren de la Pobla a Cellers a Llimiana passant per l’embassament de Terradets, i als seus voltants es troben diversos paratges atractius per a la pràctica de l’escalada, el barranquisme i els esports aquàtics, la qual cosa el situava com un punt apropiat per acollir una instal·lació d’aquest tipus i facilitar l’arribada de visitants al municipi, disseminat en deu nuclis. Allà es troba el Celler Miquel Roca, que forma part de les rutes d’enoturisme del Pallars Jussà. Tanmateix, el projecte va trobar oposició. “Al rebre les al·legacions vam veure que no hi havia consens al territori”, va explicar l’alcalde, Xavier Badia.
El “document d’abast” emès per la Generalitat sobre la proposta inicial del POUM “establia alguns condicionants importants d’integració paisatgística i havia rebut algunes al·legacions en contra durant el tràmit d’informació pública”, ressenya la resolució de la conselleria de Territori.
L’aparcament d’autocaravanes, un equipament que està en auge a les zones de turisme d’interior des de la sortida de la pandèmia, havia d’ocupar una superfície de prop de 3.000 m2 a la sortida de Sant Cristòfol cap a la carretera, en una zona pendent de rebre els subministraments de l’electricitat i l’aigua potable. “Era una infraestructura positiva de cara al futur”, va assenyalar Badia, que va anotar que “el que realment ens va fer frenar el projecte és que no es veia amb bons ulls a tot el territori”.
El POUM ha estat aprovat de manera provisional al ple de l’ajuntament i remès a la comissió d’Urbanisme de l’Alt Pirineu i Aran, va indicar l’alcalde. Així, el compliment de les eventuals modificacions que pugui assenyalar aquest organisme serà l’últim tràmit per poder iniciar el desenvolupament de la planificació urbanística, que contempla actuacions específiques per condicionar tres dels punts emblemàtics d’aquest municipi.
Es tracta d’actuacions en sòl catalogat com a no urbanitzable per ordenar, respectivament, el bloc arquitectònic que integren el castell i l’església de Sant Gervàs, el conjunt del Bon Repòs, amb el santuari i l’alberg, i el barranc Gran i les basses de Merea.
A aquestes tres intervencions, que sumen una superfície de 8,4 hectàrees, se’ls afegeix la creació d’un nou àmbit urbanístic a la cua de l’embassament de Terradets.
La tramitació del POUM ha permès incorporar als límits del sòl urbà d’alguns dels nuclis “parcel·les amb usos urbans preexistents” que es trobaven en zones adjacents a aquests, la qual cosa havien sol·licitat els veïns mitjançant al·legacions en el període de consulta pública. “En alguns casos es justifica l’estimació per motius de millora d’accessos”, explica el document d’avaluació ambiental. Així mateix, també “constata una integració correcta dels aspectes ambientals assenyalats als informes”.
El POUM, que requeria ajustaments en matèria de zones inundables, àrees amb risc d’incendi i perímetres de la Xarxa Natura 2000, contempla per a la suma dels deu nuclis un total de 119.313 m2 de sostre residencial, 1.423 m2 menys que en el plantejament inicial.