Sort obre un carrer escolar per evitar taps de trànsit
Connectarà Joaquim Sostres amb Torrent de Pietat i reduirà col·lapses en hora punta. Ara és un cul-de-sac i Territori finançarà l’obra
L’ajuntament de Sort preveu portar a terme obres per millorar l’accés a l’Institut Hug Roger III. És allà, concretament al carrer Joaquim Sostres, on durant el curs escolar són freqüents els embussos. El carrer actualment acaba en un mur de terra i només funciona com a cul-de-sac. A més de l’Institut Hug Roger III, dona també accés a l’Escola Àngel Serafí Casanovas i a l’Arxiu Comarcal.
Cada matí i tarda, l’arribada d’autocars escolars que recullen els alumnes en diferents municipis de la comarca, així com de cotxes de particulars, col·lapsa el carrer, ja que els vehicles s’acumulen sense poder maniobrar amb facilitat. Això provoca llargues esperes, situacions perilloses i, en dies de pluja o mal temps, el problema s’agreuja pel mal estat del ferm, que en diverses parts és simplement terra.
Per solucionar el problema, l’ajuntament va plantejar un projecte per connectar Joaquim Sostres amb el carrer Torrent de Pietat, la qual cosa permetrà obrir la sortida i millorar la circulació a aquesta zona. A més, es pavimentaran els trams que avui són de terra i es construirà un mur de contenció per evitar lliscaments i assegurar que la via sigui segura tant per a vehicles com per a vianants.
El pressupost per a aquestes millores s’acosta als 111.000 euros i l’obra està finançada amb una ajuda del departament de Territori a través de la direcció general de Polítiques de Muntanya.
Les obres estan ja en procés de licitació i està previst que s’acabin abans que finalitzi l’any, per així estar llestes durant el següent curs escolar.
D’altra banda, l’alcalde de Sort, Baldo Farré, es va reunir aquesta setmana amb el conseller d’Esports, Berni Álvarez, i amb el secretari general de l’esport, Abel Garcia Marín, per tractar aspectes sobre l’organització del Mundial de Piragüisme el 2027, que se celebrarà a la capital del Sobirà i a la Seu d’Urgell.
En aquest sentit, l’ajuntament preveu portar a terme obres per adequar el riu Noguera Pallaresa al seu pas per Sort. Concretament, a la zona d’estil lliure, millorant així l’actuació que ja es va portar a terme l’any 2019, amb la finalitat que aculli la celebració del campionat del món i el mundial.