Alba Pijuan, alcaldessa de Tàrrega: "Parlarem per arribar a consensos i tirar endavant Tàrrega"
Per la sortida de la CUP del govern per la municipalització de l’aigua, que per ara no es portarà a terme, ERC i PSC s’han quedat en minoria, amb 6 de 17 edils, al capdavant del consistori de la capital de l’Urgell
Quina valoració fa de la sortida de la CUP del govern?
És una decisió que lamento però que respecto. Per a la CUP la municipalització de l’aigua era una promesa electoral i al no poder complir-la va decidir sortir del govern. Continuarem els sis edils d’ERC i PSC amb les mateixes ganes de continuar treballant per la Tàrrega progressista i d’esquerres.
La CUP afirma que s’ha vist obligada a sortir del govern per un incompliment del pacte per part d’ERC i PSC.
Evidentment, la municipalització de l’aigua era un dels punts del pacte, com molts d’altres. Nosaltres no renunciem a la municipalització, però en aquests moments no és viable.
Abans de prendre la millor decisió per a la ciutat, és necessari tenir dades objectives com les que ens ofereix l’informe tècnic extern licitat per finalitzar l’actual contracte de gestió de l’aigua.
No podem municipalitzar el servei per responsabilitat perquè l’ajuntament s’hauria d’endeutar amb 4 milions i el rebut de la ciutadania pujarà un 46%, el doble del que faria si es licita a una empresa externa. Ara mateix l’opció més viable és licitar el servei per un període d’entre 10 o 12 anys.
L’informe és incomplet? Per què no va passar la proposta per l’últim ple?
L’informe inclou diferents opcions, però aquelles que ja eren impossibles de portar a terme ja no s’han desenvolupat. La CUP diu que no s’ha estudiat la Congiac, però per entrar en aquest consorci a l’informe t’ha de sortir que l’opció més viable per a Tàrrega és la gestió directa. Quant al ple, tenint en compte que es tracta d’un tema de ciutat, vull consens amb convenciment, i per al ple del passat 31 de juliol no hi havia temps material.
Quin escenari s’obre ara a l’ajuntament?
A partir d’ara el nostre objectiu és dialogar i parlar amb Junts i la CUP per intentar arribar a consensos. És evident que no s’aprovarà tot, en soc conscient perquè estem en minoria.
S’ha arribat a plantejar sotmetre’s a una moció de confiança?
Ara per ara volem intentar arribar a consensos puntuals, estem oberts a les propostes de la CUP i Junts per tirar endavant la ciutat.
En aquests dos anys de mandat s’han començat a veure els fruits de l’anterior.
Sí, acabem d’inaugurar la nova estació d’autobusos davant de la de trens. També hem inaugurat la primera fase d’ampliació del CAP i a la tardor s’inaugurarà la segona així com el centre d’Alzheimer.
Les obres d’urbanització del polígon Boscarró Nord està previst que comencin abans d’acabar l’any. El novembre de l’any passat es va posar en marxa la recollida de residus porta a porta en la qual hem passat d’un índex de reciclatge del 36 al 80 per cent sent una de les ciutats més grans de Catalunya amb aquest sistema, la qual cosa ha suposat un repte, ara treballem per detectar i acabar amb les incidències.
Ampliarem les places de primer cicle d’Educació Infantil amb 102 més amb l’ampliació de la llar d’infants La Pau i l’adquisició d’El Triangle i estem treballant en la variant de la C-14. També hem impulsat polítiques actives d’habitatge amb la contractació d’un segon tècnic i l’adquisició de pisos per a lloguer.
Finalment, valorar l’impacte de la regidoria de Promoció Econòmica al comerç local amb la continuïtat de la campanya de bons i la reformulació de la Fira d’Artistes en un Mercat de Nadal al centre.