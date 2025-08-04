El consistori intensifica la neteja de les illes de contenidors a l’estiu
La brigada municipal de Tàrrega ha intensificat la neteja de les illes de contenidors d’escombraries, que durant els mesos d’estiu acumulen més brutícia i desprenen pudors a causa de les altes temperatures. L’actuació s’ha centrat a aixecar els contenidors, netejar manualment les restes de residus de la part inferior i aplicar aigua a pressió per completar el procés.
Les parts inferiors dels contenidors són de difícil accés durant les tasques rutinàries i ara s’ha portat a terme aquesta especial intervenció per millorar les condicions del manteniment de l’espai públic.
En la mateixa línia, el consistori ha incorporat dos persones per reforçar la brigada en la neteja a la via pública i equipaments municipals. També s’ha iniciat el procés per crear una borsa de treball per sumar nous efectius i està previst contractar unes altres dos persones en les pròximes setmanes.
Per la seua banda, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va explicar que “la neteja de carrers i places és una prioritat de la ciutat ara mateix”.