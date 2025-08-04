Escenografia del Dansàneu amb segell de l’Escola d’Art Ondara
Tres alumnes del cicle formatiu de grau superior (CFGS) d’Escultura Aplicada a l’Espectacle de l’Escola d’Art Ondara de Tàrrega han tingut l’oportunitat de participar en l’escenografia del festival Dansàneu amb el seu professor, l’artista Erik Schmitz, que és l’encarregat del disseny dels diferents espais.
Schmitz va explicar que “el Dansàneu ens va atorgar tres beques perquè alumnes del centre poguessin participar activament en l’escenografia del festival”, fet que des de l’Escola d’Art Ondara valoren molt positivament perquè els seus estudiants poden formar-se en projectes reals, la qual cosa és “molt enriquidor”.
Segons Schmitz, “hem creat l’escenografia i part del mobiliari amb elements naturals i reutilitzats” adaptant-se també a l’entorn natural de les Valls d’Àneu. Els alumnes becats han estat Gemma Oriol, Judit Sanmartí i Quim Folguera.
Altres projectes reals en els quals també col·labora el centre educatiu artístic són el GarGar de Penelles i FiraTàrrega.