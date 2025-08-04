SEGRE

Invertiran 250.000 € en la urbanització del carrer Ciutadilla de Tàrrega, proper al CAP

Per millorar la connexió amb urgències

Vista actual del carrer Ciutadilla, en el qual contemplen una calçada de 6 metres i voreres de 3 i de 2,4. - AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Vista actual del carrer Ciutadilla, en el qual contemplen una calçada de 6 metres i voreres de 3 i de 2,4. - AJUNTAMENT DE TÀRREGA

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La junta de govern local de l’ajuntament de Tàrrega ha aprovat el projecte per urbanitzar el carrer Ciutadilla, ubicat entre l’avinguda de Josep Tarradellas i el carrer Salvador Espriu, molt a prop del CAP de la capital de l’Urgell. La proposta preveu la creació d’una calçada de 6 metres d’ample, amb una vorera de 3 metres al costat dels equipaments i una altra de 2,40 metres a l’altra banda. Els treballs també incorporaran la instal·lació d’arbratge, enllumenat públic i mobiliari urbà amb una inversió de 250.511,26 euros i un període d’execució de cinc mesos.

Vial estratègic

El regidor d’Urbanisme, José Luis Marín, va afirmar que “el carrer de Ciutadilla és un vial estratègic per a la mobilitat de Tàrrega, especialment per la proximitat al CAP. L’actuació millorarà la connexió amb la nova zona d’urgències i l’aparcament de camions i també garantirà unes condicions òptimes per als vianants”.

El CAP de Tàrrega es troba en la fase final de les obres d’ampliació i renovació de les instal·lacions. El març passat van entrar en funcionament els nous equipaments en una zona de 1.100 metres quadrats amb 13 noves consultes, dos sales d’espera i una de formació, amb la qual cosa s’ha incrementat un 35% la superfície disponible. Ara es porten a terme treballs de reforma i modernització de 650 metres quadrats de l’edificació existent. El CAP passarà de tenir 40 a 48 consultes en total.

L’obra, adjudicada a Romà Infraestructures, té un pressupost de 4.230.000 euros. S’espera que aquesta fase pugui entrar en funcionament a la tardor.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking