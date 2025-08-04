Invertiran 250.000 € en la urbanització del carrer Ciutadilla de Tàrrega, proper al CAP
Per millorar la connexió amb urgències
La junta de govern local de l’ajuntament de Tàrrega ha aprovat el projecte per urbanitzar el carrer Ciutadilla, ubicat entre l’avinguda de Josep Tarradellas i el carrer Salvador Espriu, molt a prop del CAP de la capital de l’Urgell. La proposta preveu la creació d’una calçada de 6 metres d’ample, amb una vorera de 3 metres al costat dels equipaments i una altra de 2,40 metres a l’altra banda. Els treballs també incorporaran la instal·lació d’arbratge, enllumenat públic i mobiliari urbà amb una inversió de 250.511,26 euros i un període d’execució de cinc mesos.
Vial estratègic
El regidor d’Urbanisme, José Luis Marín, va afirmar que “el carrer de Ciutadilla és un vial estratègic per a la mobilitat de Tàrrega, especialment per la proximitat al CAP. L’actuació millorarà la connexió amb la nova zona d’urgències i l’aparcament de camions i també garantirà unes condicions òptimes per als vianants”.
El CAP de Tàrrega es troba en la fase final de les obres d’ampliació i renovació de les instal·lacions. El març passat van entrar en funcionament els nous equipaments en una zona de 1.100 metres quadrats amb 13 noves consultes, dos sales d’espera i una de formació, amb la qual cosa s’ha incrementat un 35% la superfície disponible. Ara es porten a terme treballs de reforma i modernització de 650 metres quadrats de l’edificació existent. El CAP passarà de tenir 40 a 48 consultes en total.
L’obra, adjudicada a Romà Infraestructures, té un pressupost de 4.230.000 euros. S’espera que aquesta fase pugui entrar en funcionament a la tardor.