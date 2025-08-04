MOBILITAT
Una nova incidència a l’RL3 afecta dos trens entre Lleida i Cervera
Una incidència de Renfe va afectar ahir a la nit la circulació de dos trens de la línia RL3 entre Lleida i Cervera. La companyia va habilitar un transport alternatiu per carretera amb dos autobusos. D’altra banda, la circulació ferroviària a l’R14 al tram entre les Borges Blanques i Lleida va ser restablerta ahir a les 7 hores, després d’una incidència a la catenària dissabte que va mantenir tallat el servei durant un total de 24 hores.
Durant la interrupció, Renfe també va habilitar un transport alternatiu per carretera per minimitzar les molèsties, encara que en alguns casos va resultar insuficient per atendre tots els passatgers que esperaven a les estacions. Per la seua part, tècnics d’Adif treballaven ahir per reparar la infraestructura afectada, la qual cosa va provocar que alguns trens que circulaven per Puigverd de Lleida patissin demores de fins a 15 minuts.
Aquest incident se suma al preocupant panorama del transport ferroviari a Catalunya durant el mes de juliol. Segons dades divulgades ahir per 3Cat, Renfe ha suprimit més de 700 trens de Rodalies al llarg del mes, principalment per tasques de manteniment i avaries, xifra que duplica amb escreix la registrada en altres mesos de juliol d’anys anteriors.