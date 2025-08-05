Els embassaments de Lleida superen la mitjana de capacitat en ple estiu
Rialb i Oliana superen el 75% a la conca del Segre, mentre Canelles arriba al 80% a la Noguera Ribagorçana
Els embassaments de Lleida són per sobre de la mitjana quant a capacitat al ple estiu. Així, a la conca del Segre, Oliana està al 76,9% de la seua capacitat i Rialb al 82,6% amb 333,5 hectòmetres cúbics. Ambdós embassaments proveeixen el Canal d’Urgell i el Segarra-Garrigues.
Pel que fa als embassaments de la Noguera Ribagorçana, que donen aigua per al reg al Canal de Pinyana, l’Algerri-Balaguer i l’Aragó i Catalunya, Canelles es troba el 80,3% amb gairebé 550 hectòmetres cúbics, i Santa Anna n’acumula 150 i està al 63,4%. Barasona, que també proveeix l’Aragó i Catalunya, està al 70%