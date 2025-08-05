BOMBERS
Incendi a la planta de tractament de residus de Montoliu de Lleida
Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir a la tarda en l’extinció d’un incendi a la planta de tractament de residus de Montoliu de Lleida. Van ser alertats a les 16.41 hores i van acudir fins al lloc tres dotacions que, amb l’ajuda de maquinària, el van donar per extingit a les 17.42 hores. En un altre ordre, diumenge a la nit va cremar un sofà que era al costat d’un contenidor al carrer Valls d’Andorra, a Balàfia, a Lleida.