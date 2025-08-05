Més seguretat i places per estacionar a la travessia de la C-26 a Ogern
L’ajuntament de Bassella impulsa la creació de noves places d’estacionament al nucli d’Ogern. Estaran ubicades a la travessia de la C-26 al seu pas pel poble. El projecte està inclòs dins de la remodelació d’aquesta carretera. També s’habilitarà una nova parada per al transport públic, amb l’objectiu de millorar la seguretat dels veïns i usuaris que utilitzin les diferents línies de bus que passen pel municipi, segons ha explicat l’alcaldessa, Cristina Barbens.
El projecte de millora de la travessia suposarà una inversió de 148.686 euros (amb impostos) i l’ajuntament treballa per buscar el finançament necessari per executar l’obra. Els veïns disposaran de cinc noves places d’estacionament. Per a això ha estat necessari arribar a un acord d’expropiació amb una veïna del poble, que rebrà 7.757 euros pels 316 metres quadrats de la seua propietat que quedaran afectats.
Per una altra banda, l’ajuntament ha aprovat també el projecte per acabar la pavimentació dels carrers del nucli de Mirambell. El document, redactat per l’arquitecte Joan Carol, compta amb un pressupost d’execució de 53.811 euros.