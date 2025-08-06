Alerta groga d’Aemet a Lleida: elevades temperatures fins a les nou de la nit
Aquest dimarts es van registrar fins a 37,6º en punts del pla
L’Aemet (Agència Estatal de Meteorologia) manté per a aquest dimecres la situació d’alerta groga per altes temperatures a Lleida per al tram de la jornada de la una del migdia a les nou de la nit. Les previsons apunten a temperatures màximes de 34º a les valls del Prepirineu i de fins a 36º a les comarques del pla.
Serien, en qualsevol cas, dos graus menys dels previstos per aquest dimarts, quan la màxima de la demarcació es va registrar a Seròs, al Baix Segre, amb 37,6º. La mínima, al contrari, la va aportar l’estació meteorològica d’Esterri d’Àneu, amb 10,2º a les 7.30 hores. La primera és de la xarxa del Meteocat i la segona, d’Aemet.
Les claus
Tretze morts. L’onada de calor de l’última setmana de juny i la primera de juliol va provocar un “excés de mortaldat” de tretze víctimes atribuïbles a les elevades temperatures a la demarcació de Lleida, segons indica el monitoratge de les morts que porta a terme l’Instituto de Salud Carlos III.
Dos víctimes més. La setmana següent a aquesta onada, la segona de juliol, l’excés de mortaldat per calor va ser de dos persones.
Tres setmanes sense morts. En els 27 dies transcorreguts entre el dimecres 9 de juliol i el dilluns 4 d’agost, i sempre segons la mateixa font, no hi ha hagut morts relacionadesamb la calor a Lleida.
Les edats. Deu morts havien complert els 85 anys, dos més passaven de 75 i els altres dos superaven els 65.