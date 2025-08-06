Intoxicació alimentària amb 240 afectats a Barbastre
Cap no ha requerit hospitalització
El nombre d’afectats per una intoxicació alimentària a Barbastre s’eleva ja a 240. De moment no es registren casos greus que hagin requerit un ingrés hospitalari.
La proximitat temporal del festival gastronòmic Vi del Somontano, una denominació d’origen amb epicentre a Barbastre i celebrat el cap de setmana passat, forma part de les hipòtesis principals sobre la causa d’aquesta crisi de salut pública.
Respecte al centre de salut de Barbastre, als 130 atesos al llarg de la nit s’afegeixen uns altres 63 usuaris. També es van atendre ahir, en el centre de Salut de Montsó, dos persones el procés de les quals pot estar també relacionat amb aquest brot. Aquestes xifres inicials poden variar amb casos aïllats de persones que hagin acudit a algun altre centre o consultori de la zona.