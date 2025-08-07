Corbins instal·la càmeres a les piscines i el pavelló per frenar els actes vandàlics
L’ajuntament reforça la seguretat després de diversos desperfectes ocasionats en equipaments municipals fora de l’horari d’obertura
L’ajuntament de Corbins ha decidit instal·lar càmeres per vigilar les piscines i el pavelló poliesportiu després que es produïssin desperfectes per vandalisme en les dos instal·lacions municipals quan es trobaven tancades el públic.
El consistori va anunciar ahir al seu perfil de X (antic Twitter) que “hem instal·lat dos càmeres a les piscines i al pavelló, ja que, desgraciadament, algunes persones han entrat quan estaven tancats al públic per destrossar els equipaments”. Segons indica, els autors dels desperfectes van tirar elements del mobiliari dins de la piscina, van trencar cadires i grades i van escampar les escombraries per terra. “Continuem treballant per millorar la seguretat de Corbins”, va assenyalar el consistori. “Arran dels actes incívics, no defallirem a posar totes les forces per dissuadir o bé enxampar aquelles persones que no respectin l’entorn i els equipaments del poble”, va afegir al seu perfil de la xarxa social.
Segons l’opinió de l’ajuntament de la localitat del Segrià, la conducta dels autors de les gamberrades suposa, “tot junt, una falta absoluta de respecte i de civisme”. “A Corbins som gent cívica i respectuosa”, assenyala. I “per això, els actes d’uns quants no han d’embrutar el que som”, afegeix l’ajuntament al seu missatge.