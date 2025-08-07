La planta de biogàs que tractarà 200.000 tones de residus a Almacelles, a consulta
En un any, procedents de granges i explotacions agràries de la zona. S’esperen al·legacions relatives al control del pas de més de cinquanta camions diaris per vies municipals
La conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha tret a informació pública la petició d’autorització ambiental de la firma Biofertilizantes CH4 per edificar una planta de biogàs destinada a l’avaluació de residus no perillosos a Almacelles. En concret, utilitzarà restes procedents de la indústria ramadera i agroalimentària d’explotacions situades s les proximitats de l’esmentada planta per a la producció de biometà, fertilitzants orgànics i compost. La intenció és tractar prop de 200.000 tones a l’any de residus. La nova planta de biogàs, així com la planta fotovoltaica per a autoconsum, s’ubica en una parcel·la rústica d’ús agrari d’uns 93.636 metres quadrats, a uns 3 quilòmetres al nord-oest del nucli urbà d’Almacelles i a 8 d’Alguaire. La finca té forma rectangular. Aquest projecte va quedar en suspens en la passada comissió d’Urbanisme, que sí que va donar llum verda a la polèmica planta de biogàs de la Sentiu de Sió.
L’alcaldessa d’Almacelles, Vanesa Olivart (Junts), va indicar que es tracta d’una iniciativa privada que es debatrà al consistori el mes de setembre vinent per analitzar els pros i contres que suposarà la seua execució de cara a presentar les oportunes al·legacions (vegeu el desglossament). Per la seua part, la regidora d’En Comú, Montse Cortasa, ara a l’oposició, però que va ser responsable de temes mediambientals quan estava a l’equip de govern, del qual va ser expulsada en la primera crisi municipal el setembre de l’any passat, va remarcar que hi haurà d’haver un pla que garanteixi el manteniment dels camins, ja que la planta suposarà el pas de cinquanta camions diaris, als quals el projecte presentat no fa menció, així com de control de velocitat. També es reclamarà un pla de gestió d’olors i emissions atmosfèriques del qual no es fa menció, així com facilitar les inspeccions municipals i tampoc aporta un pla de seguretat. Cortasa va criticar que s’exposi a informació pública en un mes inhàbil com l’agost i convocaran reunions amb l’Ateneu La Boira, que ha presentat nombroses objeccions al projecte de cara a presentar al·legacions. Amb tot, assegura que no hi ha oposició municipal a la planta, encara que sí que exigeixen una instal·lació amb totes les garanties.
Reunions per incloure millores en el projecte des de fa mesos
L'exalcalde d’Almacelles, Joan Bosch (Pacte Local), que va dimitir del càrrec el mes de maig passat després de quedar-se en minoria, va assegurar que l’empresa està disposada a adoptar tota mena de millores d’acord amb les reunions que es van mantenir amb els responsables abans que deixés de ser primer edil, càrrec que ara ocupa Olivart, de Junts. “Durant aquest mes particulars i consistori podran al·legar i es preveu que els temes principals seran la mobilitat de camions i l’emissió de gasos. Durant les converses amb els responsables mentre vaig ser alcalde van mostrar estar disposats a incloure totes les millores pertinents”, va puntualitzar. Tant Olivart com Bosch i Cortasa van indicar que la planta servirà per eliminar els residus que generen les explotacions ramaderes, principalment porcines, del municipi, malgrat que l’última paraula la té la Generalitat.