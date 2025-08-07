El Servei Català de Trànsit instal·la tres nous radars a les carreteres de Lleida i farà un 30% més de controls per reduir la sinistralitat
Els nous radars de tram i mòbils volen frenar l’augment d’accidents mortals a Ponent, amb 15 víctimes des de començament d’any
El Servei Català de Trànsit ha reforçat el control de la velocitat a les carreteres de Lleida amb la instal·lació de nous radars mòbils, després d’un estiu especialment negre. Des de principis d’any, quinze persones han perdut la vida a les carreteres lleidatanes, vuit de les quals només durant el mes de juliol. Les causes principals dels accidents han estat distraccions, somnolència i excés de velocitat.
Per tal de contenir aquest repunt de sinistralitat, s’han desplegat carros radar a punts estratègics de l’A-2 i la C-12. Concretament, ja estan operatius a Cervera i Balaguer, i aquest dijous se n’instal·la un altre a Vilagrassa (Urgell). A més, un dispositiu ubicat a Jorba (Anoia) reforça els controls a l’autovia entre Lleida i Barcelona. Aquests radars, que funcionen de forma autònoma i estan protegits contra actes vandàlics, es mantindran com a mínim durant tot el mes d’agost.
Paral·lelament, els Mossos d’Esquadra han intensificat els controls de velocitat a les vies lleidatanes, amb un increment del 30% d’operatius durant aquesta setmana. Els controls es duen a terme les 24 hores del dia, tant de dia com de nit, per detectar i corregir conductes de risc.
El cap de l’Àrea Regional de Trànsit de Ponent, Damià Larriba, ha qualificat les xifres actuals de morts com a "inassumibles" i ha recordat que la majoria de víctimes són veïns del territori que feien trajectes curts o anaven a treballar. Tot i que no s’ha detectat una única causa, en diversos casos els conductors no duien el cinturó, circulaven massa ràpid o havien patit episodis de distracció o somnolència. En dos sinistres es va confirmar un excés de velocitat i en un cas concret, el conductor responsable circulava en sentit contrari a l’autovia.
Larriba ha fet una crida a extremar la prudència al volant, evitar l’ús del telèfon mòbil, descansar quan calgui i estar alerta amb la presència d’animals, que a l’estiu són responsables d’un 28% dels accidents.
Amb aquestes mesures, el Servei Català de Trànsit espera reduir les conductes de risc i millorar la seguretat viària a Ponent.