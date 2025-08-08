Cap candidat opta a dirigir el Conservatori de Cervera
La convocatòria queda deserta i la Paeria nomena un director provisional. El centre és objecte d’una investigació de Fiscalia per presumpta malversació
La plaça de direcció de l’Escola de Música i el Conservatori de Cervera ha quedat deserta. Cap candidat no s’ha presentat a la convocatòria que va obrir la Paeria i que va concloure el 30 de juliol. Estefania Balcells, al capdavant del centre en els últims 23 anys, va deixar el càrrec el passat 30 de juny. L’ajuntament ha nomenat director de forma provisional Santi Riu, que fins ara havia ocupat el lloc de cap d’estudis. Segons l’alcalde, Jan Pomés, amb aquesta direcció temporal del Conservatori es garantirà el funcionament del centre educatiu i l’inici de les classes amb normalitat al setembre.
En els propers sis mesos, el consistori té previst obrir una nova convocatòria. Si en aquest segon procés de selecció no es presenta cap candidat, des de la Paeria s’estudiarà com procedir, però segons Pomés, no es plantegen aquest escenari i confien que hi hagi algun candidat.
Val a recordar que la situació del Conservatori en els últims mesos ha estat complexa i la seua gestió ha estat objecte de polèmica. El mes de març passat, la Paeria va decidir dissoldre el Patronat de l’Escola de Música i el Conservatori de Cervera. Segons Pomés, el consistori està treballant perquè en un futur l’ajuntament n’assumeixi directament l’administració, una decisió que, segons el primer edil, es va prendre per “agilitzar-ne” la gestió.
D’altra banda, la Fiscalia investiga una denúncia sobre una presumpta malversació i altres irregularitats al Conservatori de Cervera. La va interposar el mes de setembre passat la funcionària que exerceix tasques administratives al centre. Va apuntar a suposades infraccions com el fraccionament de factures, contractacions indegudes, assetjament laboral i irregularitats en nòmines, entre d’altres. Des de l’anterior direcció del Conservatori consideren que les denúncies que qüestionaven el funcionament de la institució i la seua gestió no tenen fonament.
Uns mesos abans, davant d’aquesta situació, l’Associació d’Amics de la Música de Cervera va decidir cancel·lar la Càtedra Emili Pujol després de 43 edicions.
L’oposició demana explicacions pel comunicat de la Paeria
En l’últim ple els grups de l’oposició, ERC i Solucions i Futur, van carregar contra l’equip de govern format per PSC i Junts pel comunicat que la Paeria va emetre el 22 de maig després de la mort del secretari municipal. El text lamentava la seua mort, però en qüestionava l’actuació davant de la investigació de Fiscalia per presumpta malversació al Conservatori.
Des de l’equip de govern van decidir retirar-lo “per respecte a la família” i van demanar a l’oposició no utilitzar-lo “per fer política”. Va ser un dels moments més tensos i ple de retrets. El regidor Xavier Gras, de Junts, va abandonar el ple “per respecte” al secretari. Després de la seua mort, fa quatre mesos, no s’havia convocat el ple per falta de “capacitat tècnica”, segons assenyala Pomés.